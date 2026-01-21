Ενα παιδί στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα σε ένα νησί των Κυκλάδων. Διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας, που αντιμετωπίζουν όμως το ίδιο πρόβλημα: αυξημένο σωματικό βάρος στην παιδική ηλικία. Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της, με περισσότερα από 1.100 παιδιά να έχουν ήδη λάβει διατροφική υποστήριξη εξ αποστάσεως και τα πρώτα αποτελέσματα να κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους «ΤΑ ΝΕΑ», συνολικά 1.128 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 2 έως άνω των 17 ετών με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία, έχουν παραπεμφθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής από παιδιάτρους και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η συμμετοχή είναι σχεδόν ισόρροπη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, ενώ η μεγαλύτερη προσέλευση καταγράφεται από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η παρέμβαση, που βασίζεται σε δωρεάν τακτική παρακολούθηση, έχει ήδη οδηγήσει στην πραγματοποίηση περίπου 6.000 συνεδριών από εξιδεικευμένους επιστήμονες του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Τα πρώτα, δε, μετρήσιμα αποτελέσματα ενισχύουν την αισιοδοξία ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο: από τα πρώτα 220 παιδιά που ολοκλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος, το 80% παρουσίασε σημαντική μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος, ενώ για το 40% η βελτίωση ήταν και κλινικά σημαντική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 140 παιδιά έχουν ήδη ολοκληρώσει τον πλήρη κύκλο των 12 συνεδριών, στοιχείο που, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και στον τρόπο ζωής συνολικά.

Ολιστική προσέγγιση

«Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σύνθετο και συλλογικό πρόβλημα που απαιτεί ολιστική προσέγγιση. Μέσα από την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα πιο υγιές μέλλον, προσφέροντας στα παιδιά και τις οικογένειες τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να υιοθετήσουν πιο υγιεινές καθημερινές συνήθειες», σημειώνει στα «ΝΕΑ» η αν. υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και συνεχίζει: «Ηδη, τα πρώτα αποτελέσματα και η πρόοδος που έχει καταγραφεί μέσω της υπηρεσίας της διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής, αλλά και συνολικά της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, προκειμένου να συνεχίσουμε – σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα – αυτή τη σημαντική παρέμβαση, που αφήνει ένα βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα». Αναλυτικότερα, οι οικογένειες και τα παιδιά λαμβάνουν συμβουλευτική για ζητήματα που σχετίζονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο, καθώς και εξατομικευμένες συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση των καθημερινών συνηθειών, μαζί με διατροφικό πλάνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

«Τροφή για Δράση»

Το ίδιο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τη Unicef, και σημειωτέον τον περασμένο Σεπτέμβριο βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ, περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις στα σχολεία και στην κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο αυτό 6.559 άτομα (εκπαιδευτικοί και γονείς) έχουν εγγραφεί στις ψηφιακές πλατφόρμες του προγράμματος «Τροφή για Δράση» και στο 7ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που έχει ως στόχο την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και της σωματικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, έχουν διοργανωθεί 16 φεστιβάλ Υγείας και Ευεξίας (συμμετείχαν σε αυτά τουλάχιστον 1.555 ενήλικοι και 2.733 παιδιά), ενώ περίπου 15 τόνοι αδιάθετων φρούτων και λαχανικών συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Εν τω μεταξύ, σχεδόν 2.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί από το δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων που ξεκίνησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Το σχέδιο, που μπήκε σε πλήρη τροχιά υλοποίησης το 2026, παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία – με Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή σε πολίτες με ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες –, καθώς περιλαμβάνει δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής.