Νέα σελίδα για τον ΟΠΑΠ, καθώς ξεκίνησε το rebranding του και η υιοθέτηση επίσημα της διεθνούς εμπορικής ονομασίας Allwyn. Η αλλαγή της εμπορικής ονομασίας σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης της εταιρείας, στην οποία η αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της μπαίνει σε πρώτο πλάνο, αξιοποιώντας τη δύναμη της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Οπως ανακοινώθηκε, η αλλαγή της εμπορικής ονομασίας σε Allwyn αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, ενώ υλοποιείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που εστιάζει σε νέες, βελτιωμένες και digital-first προτάσεις, real-time ανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων, των online πλατφορμών και των apps της εταιρείας.

Το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn αφορά τόσο το δίκτυο των καταστημάτων όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες της εταιρείας, χωρίς να αλλάζουν ονομασία και ταυτότητα τα δημοφιλή παιχνίδια του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). Παράλληλα αναλλοίωτη θα παραμείνει και η εστίαση της εταιρείας στην κοινωνική προσφορά, μέσα από ακόμα μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.

Χορηγίες

Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στη Formula 1 και την ομάδα της McLaren.

Το νέο σήμα Allwyn.gr και το rebranding καταστημάτων και apps είναι πλέον άμεσα ορατό σε διάφορα σημεία επαφής με τους πελάτες (π.χ. λογότυπο, πινακίδες, διαδικτυακές σελίδες κ.λπ.). Επίσης στον «αέρα» βρίσκεται το Allwyn.gr, το νέο website της εταιρείας, που αντικαθιστά τα Opap.gr και Opaponline.gr, όπου οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η εποχή της Allwyn. Επίσης, το brand της Allwyn είναι ήδη εμφανές και στα παικτικά και loyalty apps της εταιρείας για φορητές συσκευές.