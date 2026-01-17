«Δύσκολα ο κόσμος παραγγέλνει δεύτερο ποτό». Με αυτά τα λόγια επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης περιγράφουν το κλίμα που επικρατεί στα μαγαζιά μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με την Τροχαία να «παραμονεύει» στη γωνία των δρόμων, ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ λένε ότι υπάρχει μια κατάσταση «γενικής συγκράτησης» όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ από τους πελάτες, οι οποίοι φαίνεται πως φοβούνται την επιβολή των «τσουχτερών» προστίμων και συνεπειών που προβλέπουν οι νέοι κανόνες.

Πάντως, τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά φέρνουν και αποτελέσματα, καθώς έχει καταγραφεί θεαματική μείωση των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, παρά την κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων. Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με το αλκοόλ οι νέοι κανόνες προβλέπουν πρόστιμα από 350 έως 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος από 30 ημέρες έως έξι μήνες, ανάλογα με το πόσο υπερβαίνονται τα όρια, και κατά περίπτωση αφαίρεση πινακίδων ή ακόμα και φυλάκιση, ενώ υπάρχει επιβαρυντικός παράγοντας σε περιπτώσεις υποτροπής.

Το κλίμα που επικρατεί στα καταστήματα εστίασης περιγράφει ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ). «Εχουν αλλάξει τα πράγματα στις παρέες» λέει στα «ΝΕΑ» και προσθέτει πως πλέον είναι πολύ συχνό ένας από την παρέα να μην πίνει, ώστε να μπορέσει να αναλάβει χρέη οδηγού. «Ακούω συχνά την ατάκα “Εγώ δεν θα πιω”. Από εκεί που κάποιοι θα έπαιρναν ένα μπουκάλι, τώρα επιλέγουν ένα ποτήρι» αναφέρει ο ίδιος. Επαγγελματίες του χώρου εκτιμούν ότι έχει υπάρξει μια μείωση της τάξης του 10% στην κατανάλωση αλκοόλ, αν και αυτό δεν βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. «Οι άνθρωποι φοβούνται τα νέα μέτρα, ωστόσο η συνήθεια δεν κόβεται με τη μία» λέει ιδιοκτήτης εστιατορίων στην Αθήνα, ο οποίος θεωρεί ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό το ποσοστό θα αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει παρατηρηθεί και μια μικρή μείωση στην προσέλευση του κόσμου, λόγω των νέων μέτρων. Την ίδια στιγμή, θραύση φαίνεται πως κάνει η μπίρα χωρίς αλκοόλ. Αυτή την εικόνα δίνει και ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο Μαρούσι, τονίζοντας ότι τη μείωση της κατανάλωσης συμπληρώνουν αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και κυρίως η επιλογή ποτών χωρίς αλκοόλ. «Εχουμε μπει και εμείς σε μια λογική και προσφέρουμε αντίστοιχα ποτά, με χαμηλότερους βαθμούς αλκοόλ», λέει.

Πάντως, όλοι οι άνθρωποι της εστίασης που μίλησαν στα «ΝΕΑ» είναι υπέρ της εφαρμογής των νέων κανόνων, καθώς, όπως λένε, είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με ανθρώπους που έπιναν και ύστερα έπιαναν το τιμόνι.

Τα στοιχεία

Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα των ανθρώπων της εστίασης. Χαρακτηριστικά, από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκαν στην Αττική 78.464 έλεγχοι για αλκοόλ σε οδηγούς και θετικοί βγήκαν οι 764 (0,97%). Την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος (23.12.2024-13.1.2025) σε 8.367 ελέγχους θετικά αποτελέσματα έδωσαν 887 οδηγοί (10,6%).