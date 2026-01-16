Σε ύψος ρεκόρ έφτασαν τα έσοδα από φόρους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης) που εισπράχθηκαν το 2025. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ανήλθαν σε 71,967 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,327 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8,698 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2024. Ωστόσο μετά την αφαίρεση 1,93 δισ. ευρώ που αφορά σε υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 749 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 76,940 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 921 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 71,967 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 8,419 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 55 εκατ. ευρώ από τον στόχο (8,474 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν στα 76,922 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,524 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (80,447 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 3,181 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ και των δαπανών του ΤΑΑ. Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,535 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,225 δισ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 705 εκατ. ευρώ.