Τον ηλεκτρονικό φάκελο, ένα νέο «ψηφιακό κλειδί» που γυρνά τον χρόνο για την ελληνική Δικαιοσύνη, εισάγοντάς τη σε σύγχρονα περιβάλλοντα, παρουσίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το νέο νομοθετικό εργαλείο, που θα διευκολύνει δικηγόρους, δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους και θα έχει άμεσο αποτύπωμα στην αποτελεσματική και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στις υποθέσεις κτηματολογικού ενδιαφέροντος, ενώ πολύ σύντομα θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις πολιτικές-αστικές και διοικητικές δίκες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος και η εφαρμογή του βήμα βήμα παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλώριδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, αλλά και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Νωρίτερα, όμως, η ίδια παρουσίαση έγινε σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε ιδίοις όμμασι τα οφέλη του ηλεκτρονικού φακέλου.

Οπως εξήγησε ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας, η διαδικασία που παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός διήρκεσε μόλις 15 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε ο δικηγόρος για να καταθέσει το δικόγραφο και να επιλέξει μάλιστα την ημερομηνία προσδιορισμού, που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2026. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί ο δικηγόρος από το γραφείο του στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά που έγινε η κατάθεση του δικογράφου. Αντίθετα, απομακρυσμένα, με μερικά «κλικ», διεκπεραίωσε όσα χρειαζόταν, ενώ μέχρι πρότινος για την ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας θα απαιτούνταν πολλές ώρες ή και μέρες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε τον ηλεκτρονικό φάκελο ως το «τρίτο βήμα στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης όσον αφορά τις αστικές δίκες». Το πρώτο βήμα, όπως είπε, ήταν ο δικαστικός χάρτης και η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, το δεύτερο βήμα είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και το τρίτο είναι ο ψηφιακός φάκελος που ισχύει για υποθέσεις κτηματολογικού ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει το σύστημα του ψηφιακού φακέλου.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί το πέρασμα της Δικαιοσύνης από τον 20ό, ενίοτε και τον 19ο αιώνα, στον 21ο αιώνα. Ο ψηφιακός φάκελος είναι η επιτομή της ψηφιακής Δικαιοσύνης» τόνισε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.

Αμέσως μετά ο εκπρόσωπος της εταιρείας έκανε παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου παρουσία της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, εκπροσώπων δικαστών και δικηγόρων και έδειξε πώς με μερικά μόνο «κλικ» μπορεί ο δικηγόρος να καταθέσει το δικόγραφο και να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης μέχρι την κρίση της από τα ανώτατα δικαστήρια.