Οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι ανησυχίες για γεωπολιτικές εξελίξεις από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν οδήγησαν σε ιστορικά υψηλά τις τιμές του ασημιού και του χρυσού, αλλά και του χαλκού και του κασσίτερου.

Το ασήμι έκανε άλμα έως 5,5% ξεπερνώντας τα 91 δολάρια η ουγκιά για πρώτη φορά στην Ιστορία, ενώ νέο ρεκόρ έκανε και ο χρυσός που ξεπέρασε τα 4.600 δολάρια. Τα δύο πολύτιμα μέταλλα έχουν ενισχυθεί κατά 150% και 65% αντίστοιχα το τελευταίο δωδεκάμηνο, με τις αποδόσεις του 2025 να είναι οι υψηλότερες ετήσιες από το 1979, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg. Οι τιμές του κασσίτερου έφτασαν τα 49.500 δολάρια ο τόνος και του χαλκού τα 13.300 δολάρια ο τόνος.

Στις αγορές μετάλλων, ομολόγων και νομισμάτων έχει εκδηλωθεί ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed μετά την κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να κλητεύσει με απειλή παραπομπής σε δίκη τον Πάουελ για κατάθεσή του στη Γερουσία αναφορικά με το κόστος της ανακαίνισης δύο κτιρίων της Fed στην Ουάσιγκτον.

Τώρα, στην όλη υπόθεση δημιουργείται επιπλέον επιπλοκή λόγω των εξελίξεων, επειδή ο Πάουελ ενδέχεται να μην εμφανιστεί στην επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του ενώπιον του Κογκρέσου για ενημέρωση περί νομισματικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να γίνει λόγω των κλητεύσεων που επιδόθηκαν στην κεντρική τράπεζα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι πρόεδροι της Fed υποχρεούνται να καταθέτουν σε ακροάσεις του Κογκρέσου δύο φορές τον χρόνο για τη νομισματική πολιτική και τις οικονομικές εξελίξεις. «Προβλέπω ότι ο πρόεδρος Πάουελ δεν θα καταθέσει ενώπιον της Βουλής και της Γερουσίας τον Φεβρουάριο λόγω (….) των κατηγοριών για ψευδορκία» αναφορικά με το κόστος ανακαίνισης, δήλωσε στο CNBC ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Φρεντς Χιλ.