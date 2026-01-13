Το 2025 έκλεισε το έτος με θετική νότα… τουλάχιστον όσον αφορά την ανεξαρτησία της Fed. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου τον επαναδιορισμό των περιφερειακών προέδρων της Fed, ένα σημαντικό γεγονός, καθώς η αξιοπιστία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο χωρίς μια τέτοια κίνηση. Ακριβώς τη στιγμή που τα πράγματα φαίνονταν σταθερά, ο πρόεδρός της Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απείλησε τη Fed με ποινική δίωξη σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο. «Η απειλή ποινικών κατηγοριών είναι συνέπεια του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε ο Πάουελ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Πάουελ αντιμετωπίζει ανοιχτά τον Τραμπ σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed. Οπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, μια Fed που ευθυγραμμίζεται στενότερα με την πολιτική (της κυβέρνησης) θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλότερο πληθωρισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πιθανώς αρνητικά πραγματικά επιτόκια στο βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης, αυξημένα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού και ένα πιο αδύναμο δολάριο. Η δήλωση του Πάουελ δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος να υποχωρήσει, αλλά θα παραμείνει πρόεδρος της Fed μόνο μέχρι τον Μάιο του 2026. Ο Ιούνιος, όταν αναμένουμε την πρώτη μείωση των επιτοκίων της Fed για φέτος, φαίνεται να είναι κρίσιμος μήνας.

Αν και η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο, μπορεί να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Ωστόσο, οι περισσότεροι πρόεδροι στο παρελθόν έχουν αποχωρήσει από τη Fed μόλις έληξε η θητεία τους στην κορυφή. Εάν ο Πάουελ παραιτηθεί από τη θέση του διοικητή τον Ιούνιο, η κενή θέση θα επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει νέο διορισμό. Εάν δεν παραιτηθεί, κάποιος άλλος στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να παραιτηθεί για να γίνει πρόεδρος της Fed άλλο πρόσωπο – όπως ο Κέβιν Γουόρς ή ο Κέβιν Χάσετ. Αυτό το άτομο θα μπορούσε να είναι ο Στίβεν Μίραν. Ωστόσο, εάν ο Πάουελ παραιτηθεί και το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέψει στον Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από τον ρόλο της στη Fed και οι δύο Κέβιν θα μπορούσαν να ενταχθούν με τον Μίραν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Αυτό το σενάριο θα αύξανε σημαντικά την πιθανότητα μια Fed να είναι πρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια, ακόμη και αν τα οικονομικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν σθεναρά μια τέτοια κίνηση.

Ο Ατακάν Μπακιστάν είναι οικονομολόγος της Berenberg στις ΗΠΑ. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της