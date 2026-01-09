Για πρώτη φορά, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να έχουν απομονώσει γενετικό υλικό από ένα σχέδιο της Αναγέννησης που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι. Το σχέδιο με κόκκινη κιμωλία, γνωστό ως «Άγιο Παιδί», φέρει ίχνη DNA τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με γενετικό υλικό που ανακτήθηκε από γράμμα του 1400, γραμμένο από τον Φροσίνο ντι σερ Τζιοβάννι ντα Βίντσι, ξάδερφο του παππού του Λεονάρντο, Αντόνιο ντα Βίντσι.

Συγκεκριμένα, τόσο το σχέδιο όσο και το γράμμα περιέχουν αλληλουχίες του Y χρωμοσώματος που ανήκουν σε ένα γενετικό γένος (haplogroup) με κοινό πρόγονο στην Τοσκάνη, την περιοχή γέννησης του Λεονάρντο. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στις 6 Ιανουαρίου στη βάση προδημοσιεύσεων bioRxiv και δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί.

Οι αλληλουχίες του Y χρωμοσώματος μεταβιβάζονται σχεδόν ανέπαφες από πατέρα σε γιο, γεγονός που τις καθιστά «ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης» για ερευνητές που θέλουν να ανασυνθέσουν το DNA του Λεονάρντο, σύμφωνα με τον γενετιστή Τσάρλι Λι από το Jackson Laboratory for Genomic Medicine στο Κονέκτικατ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν ότι ο ίδιος ο Λεονάρντο δημιούργησε το «Άγιο Παιδί», θεωρώντας πιο πιθανό να ανήκει σε μαθητή του. Έτσι, όπως αναφέρει ο Λι, η πιθανότητα το DNA να ανήκει στον Λεονάρντο είναι «παιχνίδι τύχης». Το γενετικό υλικό θα μπορούσε να ανήκει σε μαθητή ή σε οποιονδήποτε εκ των επιμελητών με καταγωγή από την Τοσκάνη που χειρίστηκε το σχέδιο ανά τους αιώνες.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η ανασύνθεση του DNA του Λεονάρντο θα βοηθήσει στην πιστοποίηση των έργων του. Επιπλέον, κάποιοι επιστήμονες προτείνουν ότι η γενετική ανάλυση θα μπορούσε να αποκαλύψει βιολογικούς λόγους για τις εξαιρετικές του δεξιότητες, όπως η υπερφυσιολογική όραση ή οι καλλιτεχνικές ικανότητες.