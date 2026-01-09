Ο e – ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου του 2026, με τις πληρωμές να ακολουθούν και αυτή τη φορά τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν πρώτες, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τους μισθωτούς και το Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 για τις πληρωμές της Τρίτης

Ειδικότερα:

Μη μισθωτοί

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μη μισθωτούς. Την ίδια ημέρα καταβάλλονται:

οι συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω ΟΠΣ – ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

Μισθωτοί

– Οι μισθωτοί συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα θα καταβληθούν:

οι συντάξεις ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

οι συντάξεις ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΕΤΑΤ

οι συντάξεις των ταμείων ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ

οι συντάξεις ΔΕΗ και ΟΤΕ

οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.