Το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών δεν ήταν απλώς μια τεχνική δυσλειτουργία. Ηταν ένα πολιτικό και κοινωνικό καμπανάκι για μια χώρα που λειτουργεί μονάχα με όρους επικοινωνίας και διαχείρισης συμφερόντων, με παρωχημένα συστήματα ασφαλείας, με υποδομές που καθυστερούν να εκσυγχρονιστούν και με θεσμούς που αδυνατούν να εγγυηθούν την εθνική ασφάλεια.

Ούτε μια σοβαρή κουβέντα δεν έχουμε ακούσει από υπεύθυνα χείλη που να μας πείσουν ότι ξέρουν τι γίνεται. Η ΥΠΑ παραδέχεται το πρόβλημα (ευχαριστούμε), οι εργαζόμενοι τα έλεγαν από καιρό, κάποιοι κυβερνητικοί οπαδοί εγνωσμένης ανοησίας το έριξαν στη συνωμοσιολογία και ο λαλίστατος υφυπουργός μάς είπε ευθαρσώς ότι επί 6 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει κάνει τίποτα για το ότι τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα, αν και το γνωρίζουν, διότι «αυτά παραλάβαμε». Αυτή η παραδεδεγμένη αδράνεια, άλλωστε, οδήγησε στην παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Συνεχίζοντας, μάθαμε ότι ο γνωστός μας ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο αρμόδιος Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που ίδρυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αδρανής, γιατί έτσι. Αντ’ αυτού, ανακοινώθηκε μια ad hoc επιτροπή έρευνας του περιστατικού, από άποψη τεχνική και κυβερνοασφάλειας. Σε αυτό το τελευταίο είμαστε ειδικοί, άλλωστε, έχοντας 3-4 υπηρεσίες και Αρχές που είναι συναρμόδιες στις ασαφείς αρμοδιότητές τους, ενώ όσοι παρακολουθούμε τη δίκη των υποκλοπών ακούμε ενόρκως πώς πολίτες άλλη χώρας είχαν ανοιχτή πρόσβαση στην παρακολούθηση υπουργών, ανώτατων αξιωματικών και δικαστών. Μια ασφάλεια τη νιώθουμε.

Και χθες μας έσκασε και σαν κερασάκι μια κυβερνητική διαρροή. «Πέραν των ελλήνων ειδικών, το περιστατικό διερευνούν και ξένοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν κατευθείαν στον Μητσοτάκη, που θα πάρει και την απόφαση αναλόγως». Δηλαδή – προσέξτε – ένα τέτοιας σοβαρότητας περιστατικό θα το ερευνήσουν η ΥΠΑ (της οποίας οι προϊστάμενοι δεν έκαναν τη δουλειά τους), μια ειδική επιτροπή που συνέστησε το αρμόδιο υπουργείο (που δεν έκανε τη δουλειά του) αλλά και κάποιοι αγνώστου ταυτότητος και προελεύσεως «ξένοι ειδικοί» που θα τα πούνε στον Πρωθυπουργό απευθείας.

Ας το πούμε απλά: Το να μη διαθέτει η χώρα μας αξιόπιστους θεσμούς είναι συνειδητή απόφαση διότι αυτό εξυπηρετεί την ατιμωρησία και την αδιαφάνεια. Το κόστος είναι ότι ζούμε με διαβλητά συστήματα και κινδύνους κρεμασμένους πάνω από τα κεφάλια μας. Περαστικά μας.