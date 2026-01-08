Το ράλι των αγορών του 2025 έφερε χρυσές αποδοχές στους μεγαλοτραπεζίτες της Wall Street, οι οποίοι παραδοσιακά εισπράττουν τα περισσότερα, όχι από μισθούς αλλά από μετοχές και άλλες παροχές, όπως «μπόνους» απόδοσης.

Τα συνδυασμένα κέρδη από τέτοια μπόνους, τακτικές αποδοχές (μισθούς), μερίσματα, χορηγήσεις νέων μετοχών και αυξήσεις τιμών υπαρχουσών αναλογουσών μετοχών απέφεραν, ούτε λίγο ούτε πολύ, στο μεγάλο αφεντικό της JPMorgan, τον Τζέιμι Ντάιμον, 770 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Μέσα στο 2025 οι μετοχές της JPMorgan ενισχύθηκαν κατά 34%.

Για τη διευθύνουσα σύμβουλο της Citi Τζέιν Φρέιζερ, της οποίας οι μετοχές ενισχύθηκαν περισσότερο από 65% το 2025, μετά τις περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης, οι συνολικές αποδοχές υπολογίζονται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Αντίστοιχο ποσό φέρεται ότι εισέπραξε και το μεγάλο αφεντικό της Goldman Sachs, ο Ντέιβιντ Σάλομον, με τις μετοχές της τράπεζας να καταγράφουν το προηγούμενο έτος άνοδο της τάξης του 53%.

Επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Capital One Ρίτσαρντ Φέρμπανκ είχε συνολικές αμοιβές άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού οργανισμού ενισχύθηκαν κατά 36% πέρυσι. Οι αποδοχές του αυξήθηκαν από τις πωλήσεις μετοχών στις οποίες προχώρησε μέσα στο 2025. Επίσης ενισχύθηκαν από την καταβολή σε αυτόν μπόνους ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την έγκριση από την κυβέρνηση Τραμπ της εξαγοράς της Discover Financial.

Οι αποδόσεις των μετοχών των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 29% το 2025 και ήταν σχεδόν οι διπλάσιες από αυτές των βασικών δεικτών της Wall Street. Οι προοπτικές διαφαίνονται θετικές και για το 2026, αφού η χαλάρωση της εποπτείας από την κυβέρνηση Τραμπ και οι προσδοκίες για νέο γύρο συγχωνεύσεων και εξαγορών, στις οποίες μεσολαβούν οι τράπεζες, μπορεί να ανεβάσουν κι άλλο τις μετοχές τους.

Τα στοιχεία για τις συνολικές αυτές αποδοχές επεξεργάστηκαν οι «New York Times». Για όλους τους διευθύνοντες συμβούλους, τα ποσά περιλαμβάνουν συνολικά λογιστικά κέρδη από μετοχές που αναλογούν στην εταιρεία για την απόδοσή τους, τις οποίες δεν έχουν ρευστοποιήσει. Για να συνεχίσουν να έχουν δικαιώματα στις μετοχές αυτές, θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους.

Ως παράδειγμα χρησιμοποιούνται οι συνολικές αποδοχές του Τζέιμι Ντάιμον, όπως αυτές υπολογίζονται από τους «New York Times», οι οποίες διαμορφώνονται από συνδυασμό μερισμάτων και αύξηση της αξίας των μετοχών της τράπεζας τις οποίες κατέχει.

Οι περσινές συνολικές αποδοχές του Ντέιβιντ Σάλομον της Goldman Sachs και της Τζέιν Φρέιζερ της Citi ήταν περισσότερο μοιρασμένες μεταξύ τακτικών αποδοχών (μισθών), μπόνους και αύξησης της αξίας μετοχών των τραπεζών τους που ήδη κατείχαν, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

Εκπρόσωπος της JPMorgan ανέφερε ότι μερίδιο από την αύξηση των συνολικών αποδοχών του Τζέιμι Ντάιμον αφορά μετοχές που ο ίδιος αγόρασε έως και είκοσι χρόνια πριν, αντί για χορηγήσεις μετοχών προς τον ίδιο από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Εκπρόσωποι της Citi και της Goldman Sachs αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο ποιες θα ήταν οι συνολικές αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων πιο χαμηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών της Wall Street, επειδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνηθίζουν να δίνουν τα ετήσια μπόνους μέσα τον Ιανουάριο. Εκτιμήσεις της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Johnson Associates, που επικαλούνται οι «ΝΥΤ», κάνουν λόγο για αυξήσεις από 5% έως 25% στις αποδοχές τέτοιων στελεχών ανάλογα με τα καθήκοντά τους.