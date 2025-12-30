Η κυβέρνηση που παίζει τα ρέστα της να ανοίξει διάλογο έστω και με μία ομάδα αγροτών έχει χάσει εντελώς την μπάλα επικοινωνιακά. Ολη της η προσπάθεια έχει στραφεί στο να εκθέσει στην κοινωνία τούς (πολλούς) υπόλοιπους που αρνούνται να προσέλθουν στο τραπέζι και να συζητήσουν μαζί της, και στο μεταξύ κάνει ακατανόητα πράγματα. Για παράδειγμα, βγάζουν χθες στον Σκάι τον Κώστα Τσιάρα, και ο φουκαράς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που του έλαχε η καυτή πατάτα στα χέρια δηλώνει πράγματα που δεν έχουν κανένα (πολιτικό) αποτέλεσμα. Δήλωσε, ας πούμε, ότι παρατείνεται η χαμηλή τιμή. Στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά για πόσο δεν είπε. Ούτε αν θα παίρνουν εσαεί φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα οι αγρότες για τις εργασίες τους. Είπε μεν «παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο», αλλά για πόσο χρόνο χαμηλώνει η τιμή δεν μας ενημέρωσε. Δεν το είπε για να μην τη ματιάσουν την κυβέρνηση οι αγρότες από θαυμασμό; Ή το απέφυγε για να μην ξεσηκωθεί η υπόλοιπη κοινωνία που στενάζει με τα πρασινοπορτοκαλομπλέ τιμολόγια που έχουν επιβάλει οι μάγκες πάροχοι και κονομάνε; Κάθε εξήγηση δεκτή.

Αλλά με κάτι τέτοιες ασάφειες δεν λύνονται τα μπλόκα…

Νέα επεισόδια στη διαπόμπευση

Ούτε και με τη διαπόμπευση αγροτοσυνεταιριστών λύνονται. Εγώ, παρακολουθώντας ειδήσεις, είδα και τον Ανεστίδη και τον Μπότα να κάνουν κανονικά δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Εντελώς απτόητοι από το γεγονός ότι έγιναν διάσημοι από τις διώξεις που τους ασκήθηκαν για απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν διέκρινα ούτε φόβο στις τοποθετήσεις τους. Σαν να μην τρέχει τίποτε.

Το αναφέρω διότι κυκλοφορεί πως εντός των επόμενων ωρών ή και ημερών αναμένεται η διαπόμπευση άλλων 4-5 αγροτοσυνεταιριστών που πρωταγωνιστούν στα μπλόκα.

Εν ολίγοις, θα κάνουν και σ’ αυτούς «τα μούτρα κρέας», κατά το κοινώς λεγόμενον…

Φρένο στο τηλεοπτικό μπάχαλο…

Ενα «εύγε» να πω στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, διότι ο άνθρωπος με δεκαετίες θητείας στο Κοινοβούλιο γνωρίζει από την καλή και την ανάποδη πρόσωπα και καταστάσεις. Κι από τη θέση που βρίσκεται τώρα θεωρεί, και σωστά, ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Οπως για παράδειγμα με τον περιορισμό της τηλεοπτικής μετάδοσης των εργασιών των επιτροπών, και ειδικά των Εξεταστικών Επιτροπών, της Βουλής.

Βεβαίως, η πρόθεσή του προκαλεί αντιδράσεις και προφανώς θα τον θέσει στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ομως, ποιος μπορεί να είναι ευτυχής, για παράδειγμα, με το μπάχαλο που δημιουργείται κάθε φορά που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Πλην εκείνων των ακροδεξιών και των αντιδημοκρατικών κομμάτων και προσωπικοτήτων που γιγαντώνονται από την απαξίωση της πολιτικής των πολιτικών, ουδείς άλλος.

Μακάρι λοιπόν ο Κακλαμάνης να βρει το κουράγιο, και τη στήριξη που χρειάζεται, και να το περάσει το μέτρο. Ετσι ώστε να γλιτώσουμε την… ηχορύπανση και την υπερβολή. Διότι όλα όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική είναι σε υπερθετικό βαθμό και γίνονται εξαιτίας της τηλεοπτικής μετάδοσης. Οταν ο άλλος ξέρει ότι όσα πει ή όσα κάνει θα μείνουν χωρίς εικόνα, στους τέσσερις τοίχους της αίθουσας, είμαι βέβαιος ότι θα το αποφύγει…

…και τα σόου της Ζωής

Η μεγάλη πλάκα με την ορθότατη, επαναλαμβάνω, απόφαση του Προέδρου Νικήτα είναι ότι εκείνοι που αντέδρασαν στις προθέσεις του και εξέδωσαν εντονότατες ανακοινώσεις διαμαρτυρίας ήταν ο υπό διάλυση ΣΥΡΙΖΑ και το απόκομμα ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Τον πήραν από τα μούτρα τον Πρόεδρο Νικήτα, ότι αυτές είναι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, ότι πλήττεται η ελευθερία του λόγου κι άλλες ηχηρές, παρόμοιες ανοησίες. Ποια ελευθερία του λόγου; Οταν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, με το που τελειώνει η συνεδρίαση μιας Εξεταστικής Επιτροπής εκδίδουν «άτυπη ενημέρωση», διότι, προσέξτε το κόλπο, με το «άτυπη ενημέρωση» δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι διαρρέουν το περιεχόμενο των συνεδριάσεων, το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από συνθήκες μυστικότητας, αφού στην πραγματικότητα μια Εξεταστική Επιτροπή διενεργεί ανακριτική εργασία!

Επανέρχομαι στα της πλάκας: οι προθέσεις του Προέδρου Νικήτα σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόεδρο μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή και τα διατρέξαντα κατά το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο της Εξεταστικής, όταν η λατρεμένη πρόεδρος τα είχε κάνει λίμπα με το σόου που έδινε επί καθημερινής βάσεως. Το δημοσκοπικό αποτέλεσμα αυτής της στάσης ήταν ότι εκτοξεύτηκε η Πλεύση Ελευθερίας, το μονοπρόσωπο κόμμα της. Και γιατί συνέβη αυτό; Επειδή σχεδόν εξαέρωσε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αυτούς που τώρα διαμαρτύρονται!!!

Δεν είναι αστείο; Αλήθεια τώρα…

Στην έξοδο και τα κινητά

Πάντως, αν ο Πρόεδρος Νικήτας θέλει να κάνει ουσιαστική παρέμβαση στο έργο των επιτροπών, και ειδικά εκείνων που έχουν ανακριτικές ιδιότητες, όπως οι Εξεταστικές και οι Προανακριτικές, θα πρέπει να ενισχύσει και άλλο τις προθέσεις του. Δεν πρέπει δηλαδή να μείνει μόνο στον κόφτη των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Οφείλει να το διευρύνει το πράγμα. Παράδειγμα: τα κινητά τηλέφωνα. Γιατί πρέπει να μπαίνει στην αίθουσα της επιτροπής με το κινητό του ο βουλευτής; Υποτίθεται ότι εντός της επιτροπής έχει να επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο: αυτό της αναζήτησης της αλήθειας σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση. Το κινητό τι το θέλει; Για να «σκρολάρει» την ώρα που ρωτάει ένας συνάδελφός του; Ή για να καταγράφει τη συνεδρίαση και μετά να διαθέτει τα στιγμιότυπα όπου γουστάρει, ώστε να ακυρώνεται με τον τρόπο αυτόν ο κόφτης των τηλεοπτικών μεταδόσεων;

Και τα κινητά, έξω από τις συνεδριάσεις των επιτροπών, λοιπόν. Για να τελειώσει και το καλαμπούρι, όπως το πρόσφατο της προέδρου Ζωής, που «έγραφε» με το κινητό τον Γ. Μυλωνάκη να συζητάει με τον Μακάριο Λαζαρίδη λίγο πριν από την εξέτασή του και μετά τον κατήγγελλε ότι, τάχα μου, υπαγόρευε τις ερωτήσεις στον Λαζαρίδη. Αστεία πράγματα…

Αυτοοργάνωση με το βλέμμα στις κάλπες

Στο μεταξύ, οι εκτός Βουλής οργανώνονται για να εισέλθουν σε αυτή, όποτε κι αν πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές. Αναφέρομαι στην «πρόεδρο» Καρυστιανού και το «Οξυγόνο» της. Οπως εγκύρως ενημερώθηκα από μια πηγή, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται κοντά της ή, τέλος πάντων, σε έναν περίγυρο που την ακολουθεί, το πολυαναμενόμενο κόμμα θα αργήσουμε ακόμη να το δούμε. Διότι η «πρόεδρος» έχει πειστεί από την «επιτροπή Σοφών» ότι «όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά». Οτι «δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται» και ότι «τυχόν επίσπευση των διαδικασιών θα δημιουργήσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποδομή της ως πολιτικής προσωπικότητας» (επειδή, όπως έχουμε αναφέρει εδώ και στο παρελθόν, έχει βασικές ελλείψεις σχετικά με θέματα τρέχουσας πολιτικής αλλά και ιστορίας). Η πηγή μου ανέφερε ακόμη ότι η «πρόεδρος» θα φροντίσει το επόμενο διάστημα «να συντηρεί το κλίμα σχετικά με το κόμμα, με δηλώσεις όποτε κρίνεται σκόπιμο ή με αναρτήσεις στο Διαδίκτυο αναφορικά με θέματα της επικαιρότητας». Και πως και στη δική της περίπτωση θα γίνει ό,τι και με τον Τσίπρα: «προχωρούν οι διαδικασίες για την αυτοοργάνωση του κόμματος σε όλη την Ελλάδα». Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιήσει στοχευμένες παρουσίες στις έδρες περιφερειών για να ενισχύσει τη διαδικασία.

Αυτά έμαθα, αυτά μεταφέρω.

(Και, όχι, η πηγή μου δεν είναι η γερόντισσα από τη Συρία, διότι δεν ομιλώ την… αραμαϊκή, ούτε η αστρολόγος από το Χάρβαρντ…)