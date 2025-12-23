Η χθεσινή Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι σαφές πως φέρνει με δυναμικό τρόπο τις τρεις χώρες πιο κοντά στο πεδίο της διπλωματίας, της ασφάλειας και της άμυνας. Ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως εξήγησε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και επεκτείνει μια σειρά σταθερών συμμαχιών της χώρας μας που έχουν και στρατηγικό βάθος και εδράζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η βαρύτητα της Τριμερούς έχει να κάνει και με την εποχή προκλήσεων και νέων δεδομένων στο διεθνές τοπίο, αφού μόνο συνεκτικές στρατηγικές και συμπράξεις με άλλες χώρες μπορούν να κομίζουν τα δυνατότερα οφέλη για αυτές. Η δε σαφής αποστροφή του Μπ. Νετανιάχου και οι καθαρές βολές προς τη μεριά της Αγκυρας διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού όπου η χώρα μας κερδίζει έδαφος στον βαθμό που παραμένει ένας σταθερός πυλώνας για όλη την περιοχή και δη με προωθημένη πλέον αποτρεπτική ισχύ.

Ολα αυτά, θετικά για εμάς προφανώς ως προς τα χθεσινά αποτελέσματα, θα πρέπει να τα βλέπουμε με μια λογική προοπτικής και ενίσχυσης της θέσης της χώρας μας στο νέο σκηνικό. Οι πρόσφατες εξάλλου ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας, που μπήκαν χθες στο τραπέζι με Ισραήλ και Κύπρο, ανάγουν όχι μόνον τη χώρα μας αλλά και δυνητικά την περιοχή σε συνολικό κόμβο για τη νέα εποχή. Το μομέντουμ για τα ελληνικά συμφέροντα είναι θετικό αλλά και απαιτεί διαρκή διπλωματικό αγώνα και διεύρυνση του 3 συν 1. Η ευκαιρία είναι εδώ.