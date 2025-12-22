Ενα ακόμη αποφασιστικό βήμα στον αγώνα κατά της διεθνούς φοροδιαφυγής και της χρηματοοικονομικής αδιαφάνειας κάνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, βάζοντας οριστικό τέλος σε «γκρίζες ζώνες» που επί δεκαετίες αξιοποιούνταν για τη μεταφορά και απόκρυψη κεφαλαίων. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα τροποποιημένα πρωτόκολλα συνεργασίας με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και το Πριγκιπάτο του Μονακό τίθενται σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τα νέα αυτά πρωτόκολλα, που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 2025/2583 και 2025/2584, ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν το καθεστώς αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Στόχος είναι να περιοριστούν δραστικά οι δυνατότητες φορολογικής διαφυγής πολιτών της ΕΕ που διατηρούν καταθέσεις ή επενδύσεις στα δύο πριγκιπάτα, τα οποία στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με καθεστώτα αυξημένης τραπεζικής μυστικότητας.

Η διπλωματική διαδικασία κύλησε με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 13 Οκτωβρίου 2025 και, μόλις ενάμιση μήνα αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης. Ετσι, ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή τους με την έναρξη του νέου φορολογικού έτους. Στην καρδιά της μεταρρύθμισης βρίσκεται η πλήρης ευθυγράμμιση με τη διεθνή «Νόρμα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών για Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς» που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει συστηματική, τυποποιημένη και σε ετήσια βάση ανταλλαγή δεδομένων για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εισοδήματα από κεφάλαιο, χωρίς να απαιτείται ειδικό αίτημα από τις φορολογικές Αρχές.

Με την ενεργοποίηση των νέων κανόνων, οι φορολογικές υπηρεσίες των κρατών-μελών θα έχουν ευκολότερη και πληρέστερη πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τους φορολογικούς τους κατοίκους στην Ανδόρα και το Μονακό. Στην πράξη, αυτό σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του παραδοσιακού τραπεζικού απορρήτου σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ. Για τις Βρυξέλλες, η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς τεχνική. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης, σε μια περίοδο όπου τα δημόσια οικονομικά πιέζονται και η κοινωνική ανοχή απέναντι στη φοροαποφυγή μειώνεται. Ανδόρα και Μονακό καλούνται πλέον να λειτουργήσουν με όρους πλήρους διαφάνειας, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου οι «ασφαλείς λιμένες» για αδήλωτα κεφάλαια συρρικνώνονται ταχύτατα.

Το μήνυμα είναι σαφές: από το 2026, η εποχή της σιωπής και της επιλεκτικής πληροφόρησης τελειώνει. Και μαζί της, κλείνει ακόμη ένα παράθυρο που επέτρεπε την αθόρυβη διαρροή φορολογικών εσόδων εκτός Ευρώπης. Παράλληλα με την αυστηροποίηση των κανόνων, τα νέα πρωτόκολλα προβλέπουν διεύρυνση του εύρους των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται αυτόματα. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και για πληροφορίες που αφορούν επενδυτικά προϊόντα, ασφαλιστήρια ζωής με επενδυτικό χαρακτήρα, καταπιστεύματα (trusts), καθώς και λογαριασμούς που ελέγχονται έμμεσα μέσω εταιρικών σχημάτων.