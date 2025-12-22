Η μισθωτή εργασία, η ιδιοκτησία ατομικών επιχειρήσεων και η ιδιοκτησία κατοικιών είναι οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών, όπως αναδεικνύει μελέτη της Eurobank που σχολιάζει τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διαθέσιμο εισόδημα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Aλλες πηγές εσόδων για τα νοικοκυριά είναι η ιδιοκτησία άλλου τύπου περιουσίας (εξαιρουμένων των ακινήτων) και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (π.χ. επιδόματα).

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα», τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – σε αυτά δεν καταγράφεται, προφανώς, το μαύρο χρήμα, που υπολογίζεται στην Ελλάδα σε 20,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΚΕΠΕ. Η αρνητική αποταμίευση είναι, όπως επισημαίνει η Eurobank, «η άλλη όψη του νομίσματος» της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Το β’ τρίμηνο 2025, η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 43,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 δισ. ή 5% σε ετήσια βάση. Από την άλλη, το διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε στα 41,9 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα η αποταμίευση να είναι αρνητική στα 1,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή, στο β’ τρίμηνο του 2025, τα νοικοκυριά «μπήκαν μέσα» κατά 3% επί του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους – αν είχαν 100 ευρώ, ξόδεψαν 103. Πάντως, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024, η εικόνα ήταν βελτιωμένη, αφού τότε η αποταμίευση ήταν αρνητική στο -6,1%.

Τα 41,9 δισ. ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος του β’ τριμήνου του έτους ήταν αυξημένα κατά 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Oμως, σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αφαιρώντας την επίδραση της ανόδου των τιμών (πληθωρισμός) στο ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η αύξηση περιορίζεται στο 4,8%. Σε επίπεδο εξαμήνου, δε, η αύξηση είναι ακόμα μικρότερη. Το α’ εξάμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ήταν αυξημένο κατά 4,9% σε ετήσια βάση σε ονομαστική αξία, όμως υψηλότερο κατά μόλις 1,7% σε πραγματικούς όρους. Σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019, το διαθέσιμο εισόδημα ήταν αυξημένο κατά 28,9% σε ονομαστική αξία και κατά 8,2% σε πραγματικούς όρους, με τη διαφορά να αναδεικνύει την επίδραση του πληθωρισμού.