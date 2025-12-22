Επεκτείνεται ο κοινωνικός τουρισμός από 12 σε 13 μήνες για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025 – 2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026. Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος:

– διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης

– ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.