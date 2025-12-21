Ολόκληρη η Αίγυπτος υποστηρίζει Λίβερπουλ. Κι αν τους ρωτήσετε έναν προς έναν «γιατί», θα λάβετε την ίδια απάντηση. Ή καλύτερα, θα ακούσετε το ίδιο όνομα. Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο σύγχρονος Θεός της Αιγύπτου έχει κάνει τους συμπατριώτες του να πίνουν τόσο πολύ νερό στο όνομά του, που έχουν γίνει όλοι ένθερμοι υποστηρικτές της ομάδας στην οποία αγωνίζεται. Ο Σαλάχ αποτελεί ήρωα για ένα ολόκληρο έθνος, το οποίο τον θαυμάζει και τον καμαρώνει σε κάθε του στιγμή. Πανηγυρίζει μαζί του, χαίρεται μαζί του, λυπάται μαζί του, γελάει μαζί του, κλαίει μαζί του.

Ο Μο Σαλάχ ανακοινώθηκε πριν από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League στο πρωτάθλημα που πέρασε. Εγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο για τρίτη φορά στην καριέρα του. Οι δύο προηγούμενες ήταν το 2018 και το 2022. Εκείνη την περίοδο βγήκε στη δημοσιότητα ένα οδοιπορικό του BBC στα μέρη που ο Σαλάχ μεγάλωσε. Στο Ναγκρίγκ, ένα φτωχικό χωριό τρεις ώρες βόρεια του Καΐρου, ο Μο Σαλάχ έπαιζε ξυπόλητος μαζί με τους φίλους του και ονειρευόταν να ακολουθήσει τα βήματα των ινδαλμάτων του: του Ζιντάν. Του Τότι. Του Ρονάλντο. Λίγα χρόνια μετά αποτελεί τον απόλυτο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, φιγουράρει σε εξώφυλλο του περιοδικού «Time» και συγκαταλέγεται στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Μα ποτέ δεν ξεχνά τις ρίζες του.

Είναι παντού

Στα μέρη που μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα υπάρχει ένα κέντρο νεότητας και ένα γήπεδο με τεχνητό χλοοτάπητα που φέρει το όνομά του. Παντού υπάρχει η μορφή του, υπάρχει μια μεγάλη τοιχογραφία, υπάρχουν αφίσες και φωτογραφίες του, υπάρχει το πρόσωπό του τυπωμένο σε μπλούζες μικρών και μεγάλων. Και δεν είναι μόνο το Ναγκρίγκ, αλλά ολόκληρη η Αίγυπτος λατρεύει τον Σαλάχ. Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση για να καταλάβει ο κόσμος, ο Σαλάχ είναι για την Αίγυπτο ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ή ο Λιονέλ Μέσι για την Αργεντινή. Ο,τι ο Πελέ για τη Βραζιλία. Μια αγάπη που ξεπερνά τα όρια, που φτάνει σε σημείο να ερημώνουν ολόκληρα χωριά τις μέρες που αγωνίζεται με τη Λίβερπουλ ο Σαλάχ και να αποκαλούν εκείνο το δίωρο των αγώνων ως το «πιο διασκεδαστικό της ζωής μας».

Ανταπόδοση

Ο Σαλάχ το ανταποδίδει και με πράξεις: χρηματοδοτεί ένα ίδρυμα στη γενέτειρά του, ένα ίδρυμα το οποίο βοηθάει με διάφορους τρόπους τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά. Εχει δωρίσει μονάδα αιμοκάθαρσης, ένα ασθενοφόρο, ένα ταχυδρομείο και μια μεγάλη έκταση που φιλοξενεί σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων. Ο Σαλάχ παραμένει πολύ αγαπητός σε όλους για τον πιο σημαντικό λόγο: δεν τον άλλαξαν τα πλούτη και η δόξα. Παραμένει προσιτός, παραμένει σεμνός και ταπεινός και επισκέπτεται τους γονείς του πολύ συχνά, αλλά όχι σε κάποια μεγάλη βίλα που τους έχει αγοράσει. Στο χωριό του μένουν ακόμα. Στον τόπο τους. Στο πατρικό του.

Στα δικά του πόδια η εθνική ομάδα της Αιγύπτου στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες της για μια καλή πορεία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται. Ο Σαλάχ θα είναι και πάλι το μεγάλο της αστέρι, ο άνθρωπος που «κουβαλάει» τα όνειρά τους. Σε 107 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, ο αιγύπτιος ποδοσφαιριστής μετράει 61 γκολ. Θέλει να τα αυξήσει και να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας του για να φτάσει ψηλά.