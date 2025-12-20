Tι κάνεις όταν κάποιος δίπλα σου πυροβολεί και σκοτώνει κόσμο; Προσπαθείς να κρυφτείς ή να τον αφοπλίσεις; Το δεύτερο επέλεξε ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου. Λέγοντας στον ξάδελφό του ότι μπορεί και να σκοτωθεί όρμησε και αφόπλισε τον έναν από τους δύο ενόπλους που σκότωσαν 15 άτομα στην ακτή Μποντάι του Σίδνεϊ. Tώρα νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο και η κοινή γνώμη στην Αυστραλία που προσπαθεί να ξεπεράσει το ισχυρό σοκ, τον χαιρετίζει ως ήρωα. Οι Αρχές αναγνώρισαν ότι η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή ακόμα μεγαλύτερης τραγωδίας. Πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε μια σκοτεινή στιγμή.

Η Αρκτική βίωσε μια χρονιά ρεκόρ ζέστης και συρρικνωμένου θαλάσσιου πάγου, καθώς παρουσιάζει περισσότερες βροχές και λιγότερο κρύο λόγω της κλιματικής κρίσης – οι θερμότερες σε 125 χρόνια σύγχρονης τήρησης αρχείων, σύμφωνα με τον Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, με τα τελευταία 10 χρόνια να είναι τα δέκα θερμότερα που έχουν καταγραφεί. Η Αρκτική θερμαίνεται έως και τέσσερις φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων, και αυτή η επιπλέον θερμότητα παραμορφώνει το «ψυγείο του κόσμου». «Βλέπουμε αλλαγές στην καρδιά του χειμώνα, όταν περιμένουμε η Αρκτική να είναι κρύα», λέει ο Τζακ Λαμπ, κλιματολόγος της υπηρεσίας. «Ολόκληρη η έννοια του χειμώνα επαναπροσδιορίζεται στην Αρκτική».

Από την Αθήνα μέχρι το Αμστερνταμ και από την Μπολόνια μέχρι τη Βουδαπέστη, οι πολίτες ζητούν τη λήψη μέτρων για τη στέγαση. Το αυξανόμενο κόστος στέγασης μοιάζει με μια «νέα πανδημία» που σαρώνει την Ευρώπη, τόνισε ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Τζάουμε Κολμπόνι που μαζί με άλλους 16 δημάρχους ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων προτρέπει την ΕΕ να χρηματοδοτήσει προγράμματα για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Την Τρίτη η ΕΕ, με τα συνήθη αργά αντανακλαστικά της, παρουσίασε το πρώτο της σχέδιο. Ο Κολμπόνι μιλά για «μια άνευ προηγουμένου εσωτερική απειλή για το μπλοκ», προειδοποιώντας ότι «η μη επαρκής αντιμετώπισή της θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν εάν οι δημοκρατίες ήταν ικανές να λύσουν τα μεγαλύτερα προβλήματά τους».

Συμπληρώνονται επτά χρόνια από τότε που δημοσίευσε το βιβλίο της «Η εποχή του καπιταλισμού της επιτήρησης», δίνοντας όνομα στην εποχή μας καθώς αποκάλυψε ένα φαινόμενο που έκτοτε έχει επεκταθεί σχεδόν ανεξέλεγκτα: τη συλλογή και εμπορευματοποίηση προσωπικών δεδομένων από εταιρείες τεχνολογίας. Η Σοσάνα Ζούμποφ, φιλόσοφος και ομότιμη καθηγήτρια στη Harvard Business School, στρέφεται τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. «Είναι ο καπιταλισμός της επιτήρησης που επεκτείνεται με νέες μεθοδολογίες. Σπεύσαμε στο Διαδίκτυο, σκεπτόμενοι τον εκδημοκρατισμό της γνώσης και της επικοινωνίας. Αλλά έγινε μια φυλακή επιτήρησης χωρίς κάγκελα ή φρουρούς. Δεν θα αλλάξει μέχρι να συνέλθουν οι δημοκρατικές μας κυβερνήσεις και να ενωθούμε σε νέες μορφές συλλογικής δράσης».