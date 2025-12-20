Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι οι γυναίκες να «επανέλθουν» στα χρυσοκέντητα, υπερπολυτελή outfits για τις βραδινές τους εμφανίσεις. Κάτι πριν από αρκετά χρόνια η επικράτηση του απόλυτου μινιμαλισμού με φορέματα ακόμα και στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων τελείως απλά. Αργότερα, η μεγάλη οικονομική κρίση. Μετά η επιδημία του κορωνοϊού που μας έκλεισε για αρκετό διάστημα στο σπίτι και τα φορέματα που πολλές φορές θυμίζουν τα κρυσταλλιζέ με τα κρόσια της Τζίντζερ Ρότζερς ή τα κατάλευκα outfits με τις γούνινες λεπτομέρειες στον «Μεγάλο Γκάτσμπι» είχαν ξεχαστεί. Ο καιρός πέρασε, τα πράγματα άλλαξαν.

Οι γυναίκες επέστρεψαν στα πλούσια «φλύαρα» βαριά πολλές φορές outfits. Ρούχα και βελούδα, μετάξια, μουσελίνες κεντημένα με χρυσοποίκιλτες κλωστές, κρύσταλλα, φτερά, ακόμα και λεπτομέρειες από γούνα. Ο Elie Saab δημιουργεί τις ωραιότερες μακριές τουαλέτες με παγιέτες και κρύσταλλα.

Ο Valentino υπογράφει τις υπέροχες τουαλέτες από κόκκινη μουσελίνα, ο οίκος Schiaparelli δημιούργησε φορέματα από τούλια, κρύσταλλα, φτερά. Πολυτέλεια και απίθανο στυλ από ένα brand που επανήλθε δυναμικά. Οι Dolce & Gabbana που λατρεύουν το μαύρο και τα κεντήματα, παρουσίασαν θαυμάσιες, μακριές κάπες με ανάγλυφα λουλούδια.

Τι άλλο να σκεφθεί κανείς για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων που έρχεται, φθάνει, αισθανόμαστε ότι μας αγγίζει γλυκά, απαλά, τρυφερά. Τουαλέτες από δαντέλα και μετάξι της Chanel, τούλινες σε έντονα χρώματα αλλά και sexy μπλουζόν με πέτρες από τον Givenchy. Βελούδινες φόρμες Gucci, κατακόκκινα φορέματα Alexander Mc Queen, πλισέ μουσελίνες της Alberta Ferretti. Φορέστε τα με τις κλασικές Louboutin σατέν γόβες αλλά και sexy πέδιλα Versace, Jimmy Choo κ.ά.

Χρόνια πολλά!