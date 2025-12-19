Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις πρωτεύουσες του κόσμου είναι πραγματικά φαντασμαγορικά. Μοιάζει σαν οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων του πλανήτη να έχουν επιδοθεί σε ένα… σκληρό μεταξύ τους ανταγωνισμό για το καλύτερο christmas tree. Από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σαγκάη, το Πεκίνο, ακόμα και τις Μαλδίβες οι μπάλες και τα στολίδια αστράφτουν κάτω από τους προβολείς. Στολίδια από κρύσταλλο, βελούδο, σατέν με περίτεχνα κεντήματα αλλά και ξύλο.

Οι μεγαλύτεροι οίκοι του κόσμου ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να βγάλουν και εκείνοι στολίδια, κάποιες ειδικές συλλογές οι οποίες απευθύνονται σε λίγους και εκλεκτούς. Μία από αυτές τις συλλογές είναι του οίκου Louis Vuitton. Στολίδια από αυθεντικό ξύλο, διακριτικά, πανέμορφα τα οποία βρίσκονται σε εκπληκτικά κουτιά που μοιάζουν με μπιζουτιέρες. Επιστρέφοντας στις αγορές του κόσμου, υπάρχουν ως γνωστό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Εντονη η αστυνομική παρουσία στο Λονδίνο και τη Regent Street, εκεί που βρίσκονται ακριβές boutiques και οι υπέροχοι άγγελοι από κρύσταλλο.

Στο Champes Elysee στο Παρίσι με τη Chanel να λάμπει, σε αγορές στη Γερμανία, σε πολλά σημεία της Βιέννης η οποία είναι σαν μία τεράστια παραμυθούπολη. Στην Αθήνα οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με… αμείωτο ρυθμό μέχρι και αύριο Σάββατο. Επειτα τα πράγματα παίρνουν πιο προσωπικούς ρυθμούς…

Οπως κάθε χρόνο, στο πολυτελές Tudor Hall, πραγματοποιήθηκε γεύμα από τη διεύθυνση των ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρετανία» και «King George» για τους εκπροσώπους του Τύπου. Πολύ ωραίο φαγητό από τον head chef Αστέριο Κουστούδη και εξαιρετική θέα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης μέσα από τις τζαμαρίες.