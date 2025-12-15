Στα μεγάλα γράμματα της Κυριακής; Προφανώς η διακοπή του φοβερού και τρομερού Super League σερί του που διακόπηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με μια άδοξη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον Αρη. Η πρώτη βαθμολογική απώλεια για τους νταμπλούχους από τις 5 Οκτώβρη και την τελευταία επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη – η ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ενα μικρό «δράμα» που εμπεριείχε την αποβολή του Ντάνι Γκαρθία από το 51΄, τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Στρεφέτσα (36΄) και Εσε (85΄) και μια απαράδεκτη «γερμανική» διαιτησία από τον Σβεν Γιαμπλόνσκι που μαζί με την προηγούμενη ομάδα του δεν πέτυχαν… ούτε τις καθυστερήσεις!

Αν έχασαν οι Ερυθρόλευκοι την ευκαιρία για το όγδοο σερί τρίποντό τους στο πρωτάθλημα; Προφανώς. Ηταν καλύτεροι. Δεν πτοήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο μέχρι ο Μεντί Ταρέμι να κερδίσει την αποβολή του Φαντιγκά (61΄) και να αποκαταστήσει την αριθμητική ισορροπία. Και παρά την κούρασή τους από το μεγάλο ταξίδι ως την Αστάνα και τη μονομαχία στον πάγο που έδωσαν μεσοβδόμαδα δεν έκαναν βήμα πίσω στις απαιτήσεις του, σκεπτόμενοι τον συμβιβασμό της ισοπαλίας. Ως και ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραλίγο να μπει και αυτός στο φινάλε στο γήπεδο για το γκολ της νίκης. Με την ευκαιρία; Τελείωσε την παρτίδα ο Βάσκος με κάτι σε 3-4-2 έχοντας φέρει από τον πάγκο στο τελευταίο ημίωρο διαδοχικά τους Τσικίνιο, Εσε, Ορτέγκα, Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ. Προφανώς ό,τι μπορούσε έκανε ο Ολυμπιακός για αυτή τη νίκη (όπως επιβεβαιώνουν 15 τελικές), ασχέτως αν δεν ήρθε. Πιο επιθετικά δεν είχε!

Εχει δρόμο

Από την άλλη: Δεν μπορεί να λησμονήσει κάποιος ότι η κουβέντα αφορά στο πρωτάθλημα. Και έχει δρόμο μπροστά για να φανεί αν το αποτέλεσμα αυτό θα μετρήσει σαν πραγματική απώλεια. Χθες για παράδειγμα που οι Πειραιώτες έφυγαν με έναν βαθμό, ο – μέχρι την προηγούμενη στροφή δεύτερος – ΠΑΟΚ έφυγε με άδεια χέρια από το Περιστέρι χάνοντας από τον Ατρόμητο. Και το Σαββατοκύριακο που ολοκληρώνεται η Super League δράση του 2025 με Ολυμπιακός – Κηφισιά; Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, ενώ η – πλέον – δεύτερη ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ ενώ πρώτα έχει να παίξει την τελευταία παρτίδα της league phase του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Κραϊόβα. Είναι μαραθώνιος. Σούπερ απαιτητικός και επίπονος. Θα χαθούν βαθμοί. Θα χρειαστούν υπερβάσεις. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπει κανείς σε μια παρτίδα που μέχρι σήμερα έπειτα από την πρώτη στροφή του δεύτερου γύρου, χωρά τις πρώτες τρεις ομάδες της κατάταξης σε ένα τρίποντο (Ολυμπιακός 35, ΑΕΚ 34, ΠΑΟΚ 32)…

Εβραζε και ο Βάσκος

«Ηταν έντονο παιχνίδι. Εμείς πιέσαμε περισσότερο, πατώντας περισσότερο στην περιοχή αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα αν και ο Αρης είχε τις ευκαιρίες του» υποστήριξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη γνωστή ψυχραιμία του. Και με την επιμονή του να μένει αυστηρά στο ίδιο το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλησε να μπει στη κουβέντα για τη διαιτησία ο 64χρονος παρότι ήταν έξαλλος και ο ίδιος με τον Γιαμπλόνσκι στο φινάλε: Είχε δύο αποβολές, δύο φορές επίβλεψη του VAR, τρεις-τέσσερις διακοπές με τραυματισμούς και 8 αλλαγές το δεύτερο ημίχρονο. Και όμως ο Γιαμπλόνσκι έδωσε εντολή μόλις για τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις! Χρονομέτρης για… κλάματα. Νωρίτερα; Δεν είδε το «δολοφονικό» χτύπημα του Μόντσου με τις τάπες στον «αχίλλειο» του Τσικίνιο (78΄) έξω από την περιοχή του Αρη. Και άλλα πολλά…

«Για να μη νικήσει…»

«Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Αρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα. Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δεν θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι! Εληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν από τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!» σημείωναν αργά το βράδυ σε διαρροή τους οι Ερυθρόλευκοι. «Υπάρχει φυσικά και η φάση χέρι-πέναλτι στην γκρίζα ζώνη στο 72′ που το χέρι είναι σε απολύτως αφύσικη θέση πάνω απο το σώμα και πιο ψηλά απο τον ώμο» πρόσθεταν. Και το πήγαιναν έναν βήμα παρακάτω:

«Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει. Οσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει» ήταν το μήνυμά τους προς τον αρχιδιαιτητή που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα πάρει θέση στην ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής. Εχει πολλά παράπονα ο Ολυμπιακός από την αντιμετώπιση που έχει από τους διαιτητές. Είναι «βαρόμετρο» για τον Λανουά οι ξένοι διαιτητές που επιλέγει. Και θεωρητικά ο Γάλλος αποφάσισε να μη ρισκάρει και… επέστρεψε στους Γερμανούς σχετικά με το ματς Αρης – Ολυμπιακός, ορίζοντας τον Γιαμπλόνσκι που έγινε ο 10ος ξένος διαιτητής που έρχεται στην Ελλάδα για να σφυρίξει δύσκολο ματς της Super League. Ελα όμως που αυτός τα έκανε μούσκεμα…