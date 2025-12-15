Ελατα γεμάτα με ολόχρυσα λαμπιόνια και κατακόκκινες βελούδινες κορδέλες, ρόδια (για το καλό), γούρια από πλατίνα, λουλούδια σε χρώμα της φωτιάς, σπίτια σε χιονισμένα, ονειρικά τοπία. Είναι και οι ζωγράφοι της παλιότερης ή νεότερης γενιάς που δημιουργούν, αντλώντας έμπνευση από την ωραιότερη, την πλέον αισιόδοξη εορτή του χρόνου.

Ενα κατακόκκινο γιορτινό λουλούδι και ένα ρόδι από τη Γεωργία Μπλιάτσου, ένα σπίτι που μοιάζει «χαμένο» αλλά τόσο όμορφο μέσα στο χειμερινό τοπίο. Μπάλες πολύχρωμες με εικαστικές υπογραφές και τόσα άλλα που κάνουν τις ημέρες και νύχτες μας πιο φωτεινές. Γιορτινές λάμψεις, αγορές, δώρα και βόλτες με ενδιαφέρον σε χώρους πολυτελείς και «ιδιαίτερους» που «δείχνουν» νέες φιλόδοξες συνεργασίες.

Tο Athens City Events άνοιξε μια νέα σελίδα στην αθηναϊκή σκηνή εκδηλώσεων, ανακοινώνοντας επίσημα την αποκλειστική του συνεργασία με το Δειπνοσοφιστήριον. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον χώρο και εδραιώνει τη θέση του ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για premium events στην Αθήνα. Το Athens City Events, που μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ως Anassa City Events, μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο πολυχώρο με δύο αυτόνομα venues – το Anassa και το νέο Glass House.

Το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς «Together We Shine» αποτύπωσε απόλυτα τη φιλοσοφία της συνεργασίας: την ένωση δύο κορυφαίων brands που μοιράζονται κοινή προσήλωση στη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών. Στο πάρτι που ακολούθησε, τη μουσική επένδυση ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη Xenia Ghali.