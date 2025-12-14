Δεκατρία νέα πειραματικά σχολεία θα λειτουργήσουν τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2026-2027 και 2027-2028) και προστίθενται στο δίκτυο των πειραματικών σχολείων που σήμερα αριθμεί 120 σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2026-2027 χαρακτηρίζονται ως πειραματικά 9 σχολεία ήτοι το 18ο νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, το 5ο ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, το 4ο νηπιαγωγείο Ταύρου, το 3ο ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας, το 8ο δημοτικό σχολείο Αρτας, το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου, το 7ο ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το 5ο νηπιαγωγείο Καρδίτσας. Τα 4 σχολεία που θα λειτουργήσουν ως πειραματικά από το σχολικό έτος 2027-2028 είναι το 4ο δημοτικό σχολείο Ταύρου, το 1ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου, το 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας και το 5ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος 16 συλληφθέντων από την Κρήτη – Τα βαριά αδικήματα που τους αποδίδονται
Ποια είναι τα επτά αδικήματα που περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη.
«Κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» – Εργαζόμενοι διαμαρτύρονται στην Ερμού για την υπερεργασία
Με κεντρικό σύνθημα «ούτε 32, ούτε και 8, κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε παρέμβαση στον πεζόδρομο της Ερμού, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων λόγω του εορταστικού ωραρίου. Τα μέλη του Συλλόγου αρχικά συγκεντρώθηκαν στην χριστουγεννιάτικη «πύλη», […]
ΟΠΕΚΕΠE: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι συλληφθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις
Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία και να προετοιμάσουν τη υπεράσπισή τους
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16/12: Ποιοι θα συμμετάσχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή, μετά από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της. Η απεργία γίνεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ». Παράλληλα, δηλώνουν την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη […]
Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη – Drone σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή
Συνεχίζονται οι έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Το όχημά του βρέθηκε ακινητοποιημένο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν, οδηγώντας στην ενεργοποίηση Silver Alert. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις […]