Δεκατρία νέα πειραματικά σχολεία θα λειτουργήσουν τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2026-2027 και 2027-2028) και προστίθενται στο δίκτυο των πειραματικών σχολείων που σήμερα αριθμεί 120 σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2026-2027 χαρακτηρίζονται ως πειραματικά 9 σχολεία ήτοι το 18ο νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, το 5ο ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, το 4ο νηπιαγωγείο Ταύρου, το 3ο ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας, το 8ο δημοτικό σχολείο Αρτας, το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου, το 7ο ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το 5ο νηπιαγωγείο Καρδίτσας. Τα 4 σχολεία που θα λειτουργήσουν ως πειραματικά από το σχολικό έτος 2027-2028 είναι το 4ο δημοτικό σχολείο Ταύρου, το 1ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου, το 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας και το 5ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας.