Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η Κύπρος επιθυμεί να αξιοποιήσει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την οποία αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις με την Τουρκία, νοουμένου ότι η Αγκυρα θα αποδεχθεί την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» (Partnership for Peace), το οποίο είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ο Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Politico, έθεσε το θέμα και σε συνάρτηση με την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Πρόσθεσε δε ότι έχει ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και με τον γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Η κίνηση του κύπριου προέδρου σηματοδοτεί και επίσημα το τέλος μιας εποχής η οποία είχε ξεκινήσει από το 1960 και την ανεξαρτησία του νησιού και ήθελε την Κύπρο ουδέτερη, τότε μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Η ουδετερότητα τερματίστηκε με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2004 και την αποχώρηση από το Κίνημα, ενώ το θέμα του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη είχε τεθεί μετά την εκλογή Χριστοδουλίδη το 2023, όχι όμως με αυτόν τον επίσημο τρόπο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ «φυσική εξέλιξη», παρατήρησε όμως ότι δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών», εννοώντας το τουρκικό βέτο. Η Κύπρος μαζί με την Αυστρία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα είναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ οι οποίες βρίσκονται εκτός ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, Κύπρος και Ελλάδα έχουν μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας σε κοινές προμήθειες οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE) της ΕΕ, ύψους 150 δισ. ευρώ. Ο Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της» από το SAFE, επειδή δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ.

Σήμερα οι συναντήσεις με Ολγκίν

Επισημαίνεται ότι η Κύπρος έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού και ότι, σήμερα, για πρώτη φορά ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αποκάλεσε «κρίσιμη» τη σημερινή συνάντηση.