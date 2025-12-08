Για τον Αλέξη Χαρίτση, ο εξώστης του Παλλάς την προηγούμενη Τετάρτη ήταν σαν τον «εξώστη β» του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – εκεί μαζεύτηκαν όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην Αριστερά ασκώντας αυστηρή κριτική, όχι από – sic – εμπάθεια αλλά με απαιτήσεις και πραγματική έγνοια για την ουσία. Ηταν ενδιαφέρων παραλληλισμός. Αλλωστε, ο ανεξάρτητος κινηματογράφος σπάνια κάνει εμπορικές επιτυχίες. Και το έργο που γυρίζει τώρα ο Τσίπρας δύσκολα μπορεί να παρομοιαστεί με το «Anora», που πήρε 5 Οσκαρ φέτος.

Τυχοδιώκτης

Αφού απέκλεισε ο Τσίπρας με την «Ιθάκη» κάθε πιθανότητα συμπόρευσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε κι εκείνη το ίδιο, δηλώντας «ένας τυχοδιώκτης είναι, λέει ότι αυτός τα έκανε όλα σωστά και οι άλλοι έκαναν λάθη». Ελάχιστοι πια από τα κεντροαριστερά μέχρι και τα άκρα αριστερά διαφωνούν με τη διαπίστωσή της. Ωστόσο, πολλοί δεν έχουν τη δημοσκοπική άνεση να το παραδεχτούν δημόσια. Οπως, ας πούμε, ο συριζαίος πρόεδρος, ο οποίος δέχεται την ταπείνωση σαν να του έκανε ο παλιός του αρχηγός κομπλιμέντο.

Διαφορά

Ο Ακης Σκέρτσος αναρωτήθηκε «ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας πολιτικής παράταξης αρχών κι ενός αρχηγικού κόμματος που στηρίζεται στην εξαπάτηση;» κι απάντησε μόνος του «η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον χρόνο», αναλύοντας τα παραδείγματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει το επιχείρημά του. Βέβαια, ξέχασε κάτι που παραδέχονται οφ δε ρέκορντ έμπειροι γαλάζιοι κοινοβουλευτικοί: η ΝΔ είναι ένα κατεξοχήν αρχηγικό κόμμα, όλοι είναι πιστοί στον εκάστοτε αρχηγό τους μέχρι τα κομματικά νούμερα να τους υποδείξουν ότι δεν έχει πλέον νόημα να είναι.

Ζήλια

Ο γιος του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μας ενημέρωσε ότι τα μισά supercars που κυκλοφορούν στο Μονακό έχουν ουκρανικές πινακίδες. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι «όσο τα λεφτά ρέουν και τα κλέβουν και οι ηγέτες, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν έχουν λόγο να θέλουν ειρήνη» κι αποφάνθηκε πως «η Ουκρανία ήταν μία πολύ πιο διεφθαρμένη χώρα από τη Ρωσία». Μάλλον εζήλωσε τη δόξα του Γουίτκοφ, τον οποίο το Κρεμλίνο θεωρεί ικανό να προωθήσει τα ρωσικά συμφέροντα.