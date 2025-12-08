Στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι προπονητές, δεν γίνεται να φταίει πάντα το σύστημα, δεν γίνεται να φταίει πάντα το χορτάρι, ο διαιτητής ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές πως εκείνοι είναι που στην τελική έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Εχουν φύγει κι έχουν έρθει ένα σωρό προπονητές, από τότε που αποχώρησε ο Γιοβάνοβιτς κανείς δεν μπορεί να… στεριώσει περισσότερο από μερικούς μήνες, σε αντίθεση με παίκτες που πληρώνονται αδρά αλλά δεν προσφέρουν τίποτα: ούτε τίτλους, ούτε επιτυχίες, ούτε κάτι που να τους καθιστά υπεράνω κάθε κριτικής. Ο Τετέ χθες με όλο το γήπεδο μπροστά του, όλο τον χρόνο και τον χώρο να κάνει το οτιδήποτε για να τελειώσει το ματς στο 88′, αποφάσισε να πλασάρει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ούτε έδωσε την μπάλα στον Ντέσερς, ούτε σούταρε βάσει της – θεωρητικής – αξίας του και σίγουρα όχι βάσει του συμβολαίου που κουβαλά. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Παναθηναϊκού σπατάλησε μια ευκαιρία που δεν… συγχωρείται. Οποια δικαιολογία κι αν ψάξεις να βρεις. Λίγα λεπτά μετά ένας διεθνής παίκτης με εμπειρία, όπως ο Μλαντένοβιτς, τραβούσε εντός περιοχής τον αντίπαλό του ο οποίος είχε πλάτη στην εστία. Σε μια φάση δηλαδή ακίνδυνη ρίσκαρε το πέναλτι, τελικά την πάτησε και στέρησε από την ομάδα του ακόμα δύο βαθμούς. Ο Μπενίτεθ έκανε λόγο για ατομικά λάθη που στοίχισαν για ακόμα μια φορά, αλλά μήπως τελικά αυτή είναι η απλή ανάγνωση; Μήπως οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός πολύ απλά δεν… κάνουν για τον Παναθηναϊκό;

Το σίγουρο είναι ότι πολλοί εξ αυτών μάλλον δεν έχουν καταλάβει πού αγωνίζονται. Ο Παναθηναϊκός παραμένει όχι απλώς εκτός διεκδίκησης του τίτλου, αλλά εκτός τετράδας. Συνεχίζει να τρέχει αλλά να μην… προλαβαίνει ομάδες όπως ο Λεβαδειακός και ο Βόλος. Και η ευθύνη βαραίνει κυρίως τους ποδοσφαιριστές, αφού έπειτα από τόσους και τόσους προπονητές, κανείς δεν μπορεί να πει πως φταίνε μόνο εκείνοι. Ισως στα αποδυτήρια να πρέπει να… κοιταχτούν στον καθρέφτη. Και ίσως η διοίκηση μετά τη στελεχιακή «σκούπα», θα πρέπει να πάρει και μία αγωνιστική.