«Δεν θα δούμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον», προειδοποίησε χθες ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας Αντερς Φογκ Ράσμουσεν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μιλώντας στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών εντύπων από τα γραφεία της Rasmussen Global στις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε επίσης στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο σχέδιο ειρήνης έναντι του αρχικού των 28 σημείων, το οποίο χαρακτήρισε ως «σχέδιο ήττας του Τραμπ και νίκης του Πούτιν».

«Διανύουμε μια μοιραία στιγμή για την Ευρώπη. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει έντονες διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική φόρμουλα για την Ουκρανία. Ηταν σοκ για όλους όταν μάθαμε για το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Δεν είναι ούτε ειρηνευτικό ούτε αμερικανικό σχέδιο. Είναι έγγραφο των Ρώσων», τόνισε ο Ράσμουσεν. «Δεν έχει συνταχθεί από τον Τραμπ. Πιθανώς δεν το είχε δει μέχρι τη δημοσίευσή του, επειδή πρόκειται για ένα σχέδιο ήττας του Τραμπ και νίκης του Πούτιν. Είμαι σίγουρος ότι στον Τραμπ δεν θα άρεσε αυτή η εικόνα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν εξεπλάγη που δεν υπήρξε πρόοδος στις προχθεσινές συνομιλίες στη Μόσχα επί της αναθεωρημένης έκδοσης του εγγράφου. «Δεν εκπλήσσομαι. Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη. Η μόνη ειρηνευτική φόρμουλα θα ήταν να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν μέσω αυξημένης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Αν μια ειρηνευτική συμφωνία δεν θεωρηθεί δίκαιη από τον ουκρανικό λαό, δεν θα γίνει σεβαστή, θα ανοίξει τον δρόμο για νέους πολέμους και επιθετικότητα. Θα δούμε ανταρτοπόλεμο, μπορεί τμήματα του ουκρανικού στρατού να μη συμμορφωθούν με καμία εντολή αποχώρησης».

Πιστεύει λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία; «Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα δούμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον», απάντησε. Σχολιάζοντας δε τον τρόπο που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, εκτιμά ότι ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να αλλάξει τη στρατηγική του. «Το θέμα για τον Πούτιν υπερβαίνει το ζήτημα του εδάφους. Αφορά την καταστολή της πραγματικής κυριαρχίας της Ουκρανίας, κάτι που αντικατοπτρίστηκε στο σχέδιο των 28 σημείων. Υποθέτω ότι αν συναντηθούμε σε έναν χρόνο ο πόλεμος μπορεί να συνεχίζεται. Ο Πούτιν απλώς προσπαθεί, με τον τρόπο του ως πρώην πράκτορας της KGB, να ευχαριστήσει τον Τραμπ, μη εκφράζοντας την αντίθεσή του ξεκάθαρα».

Οπως λέει, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται ο ρόλος των ΗΠΑ έναντι του ΝΑΤΟ στο σχέδιο των 28 σημείων είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι το σχέδιο «συντάχθηκε από τους Ρώσους». Αναφερόμενος ειδικότερα στο σημείο 7, όπου προβλεπόταν ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζει «γελοία» την εκτίμηση ότι το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε σε αλλαγή Καταστατικού, κάτι που θα απαιτούσε ομοφωνία. «Ξέρω αρκετές χώρες που θα διαφωνούσαν», υπογράμμισε.

Αναγνωρίζει πάντως ότι «μερικά από τα πιο γελοία σημεία του σχεδίου των 28 σημείων έχουν αφαιρεθεί στο σχέδιο των 19 σημείων που συζητήθηκε στη Φλόριντα. Κυρίως οι διατυπώσεις για το έδαφος, για τις εγγυήσεις ασφαλείας, για το ΝΑΤΟ, για την ένταξη στην ΕΕ, για το μέγεθος του ουκρανικού στρατού και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Στη Φλόριντα, η εστίαση ήταν στις εγγυήσεις ασφαλείας και στο έδαφος. Για όποιες παραχωρήσεις αναγκαστούν να κάνουν οι Ουκρανοί χρειάζονται κάτι σε αντάλλαγμα. Αν για παράδειγμα κάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, χρειάζονται ως αντάλλαγμα ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, υποστηριζόμενες από στρατιωτική παρουσία. Εάν ο Ζελένσκι δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει στον λαό του μια ισορροπημένη ειρηνευτική συμφωνία, τότε δεν έχει καμία πιθανότητα να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό», τονίζει.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς την αμερικανική υποστήριξη; τον ρωτάμε. «Θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα να έχουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα λόγο να την αμφισβητήσω. Αλλά σε περίπτωση που οι Αμερικανοί δεν υποστηρίξουν την Ευρώπη, η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί μόνη της και έχουμε τις ικανότητες να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση που υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ή κατάπαυση του πυρός. Θα χρειαστούμε ένα καλάθι διαφορετικών στοιχείων, 20.000 στρατιώτες, 150 μαχητικά αεροσκάφη για αεροπορική ασπίδα και μια ναυτική αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα για να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Θα ήταν φυσικά καλό να υπάρχει αμερικανική εμπλοκή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της επιτήρησης του Διαστήματος». Προτείνει μάλιστα να υπάρξει από την πλευρά των ΗΠΑ μια δήλωση βοήθειας προς τους Ευρωπαίους, «μια δήλωση που θα λέει στον Πούτιν “αν επιτεθείς στους Ευρωπαίους, τότε εμείς, οι Αμερικανοί, θα τους βοηθήσουμε, θα αντεπιτεθούμε”, κάτι που θα ήταν πολύ κοντά σε μια εγγύηση τύπου Αρθρου 5». Οπως λέει, «δεν θα κόστιζε τίποτα στους Αμερικανούς, επειδή σε αυτή την περίπτωση ο Πούτιν δεν θα τολμούσε να επιτεθεί σε κανέναν».

Σχετικά με το σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, για το οποίο η Κομισιόν παρουσίασε χθες νομική πρόταση, ο Αντερς Φογκ Ράσμουσεν είπε ότι «υπάρχουν πολλές περίπλοκες πτυχές», αναγνωρίζοντας γιατί η βελγική κυβέρνηση ζητεί «την αλληλεγγύη» των 27. Τόνισε πάντως ότι «θα ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» εάν η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να παράσχει χρηματοδότηση στην Ουκρανία. «Ελπίζω η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου να εγκρίνει το ένα ή το άλλο μοντέλο χρηματοδότησης», είπε. Σχετικά με το ότι ορισμένα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν σκεπτικισμό για το γεγονός ότι ευρωπαϊκά χρήματα χρησιμοποιούνται μέσω του μηχανισμού PURL για την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ο Ράσμουσεν είπε ότι «εφόσον δεν έχουν υποδείξει εναλλακτικές λύσεις, τότε θα πρέπει να αγοράζουμε όπλα και πυρομαχικά από όπου μπορούμε». Χαρακτήρισε μάλιστα «ντροπή» το ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να παράγει και να παραδίδει πυρομαχικά με μεγάλη ταχύτητα. «Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή, αλλά εδώ και τώρα πρέπει να αγοράζουμε από όπου μπορούμε να τα βρούμε». Ασκεί επίσης κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία PURL. «Είναι ντροπή αυτή η πλούσια ήπειρος να μην είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της όσον αφορά την ασφάλεια», τόνισε.