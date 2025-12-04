Το MadWalk 2025 by Three Cents συγκέντρωσε πριν από μερικές βραδιές χιλιάδες θεατές στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρωτοποριακό show, όπου η μόδα και η μουσική ενώθηκαν σε μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Η φετινή διοργάνωση παρουσίασε εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής. Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, ενώ οι φετινοί fashion heroes ήταν οι Dr Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και Ilenia Williams.

Το καλλιτεχνικό concept επιμελήθηκε ο Νίκος Τάγης και την τηλεοπτική σκηνοθεσία υπέγραψε ο Δημήτρης Τσίγκος. Fashion director ήταν ο Κώστας Ζήσης και τη σκηνική επιμέλεια ανέλαβε η Νεφέλη Θεοδότου. Μερικοί από τους μεγαλύτερους σταρ της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής συνόδευσαν με τις επιτυχίες τους τα catwalks. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα μεταδοθεί, όπως κάθε φορά άλλωστε, από το Mega.