Μέσα σε μόλις 20 ημέρες στον Παναθηναϊκό, ο Κένεθ Φαρίντ δείχνει τι ξεχωριστός παίκτης είναι. Και το κυριότερο, αντιλαμβάνονται οι πάντες το πόσο επηρεάζει το παιχνίδι και πόσο καλύτερους κάνει τους Πράσινους. Χθες, ο αμερικανός σέντερ παρέλαβε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου στην Eυρωλίγκα! Δεν είναι κάτι το σύνηθες να φτάνει ψηλά ένας αστέρας έχοντας τόσο μικρό διάστημα παραμονής σε μια ομάδα. Απλά, ο πολύπειρος Φαρίντ έχει εκτόπισμα και εκεί που το Τριφύλλι δεν διέθετε σέντερ και τη θέση… μπάλωναν οι Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου, τώρα έβαλε στη μηχανή του ένα θεριό.

Ο Φαρίντ μετρά 13,5 πόντους κατά μέσο όρο, με 64,5% ευστοχία στα σουτ, 7,5 ριμπάουντ και δύο τάπες. Και βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις σερί νίκες στη διοργάνωση, οπότε τι άλλο να ζητήσει; Μόνο να είναι καλά ο παίκτης και να μην κουραστεί, καθόσον είναι και 36 ετών. Αλλά ο Φαρίντ το χαίρεται, το δείχνει, ο τρόπος που βιώνει τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα είναι ξεχωριστός και ήδη μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών, αυτό που περιλαμβάνει τους Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρουάριος 2005), Μάικ Μπατίστ (Νοέμβριος 2006), Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρίλιος 2007), Δημήτρη Διαμαντίδη (Δεκέμβριος 2010, Μάρτιος – Απρίλιος 2012, Απρίλιος 2013), Κρις Σίνγκλετον (Μάρτιος 2017), Νικ Καλάθη (Μάρτιος 2019) και Κέντρικ Ναν (Απρίλιος 2024, Φεβρουάριος 2025).

Αυτοί βγήκαν καλύτεροι παίκτες του μήνα στην Ευρωλίγκα και εκπροσωπούσαν τον Παναθηναϊκό. Για να αντιληφθούν όλοι τι έχει δώσει έως τώρα ο τόσο εκρηκτικός παίκτης στο σύνολο του Αταμάν. Ο Κένεθ Φαρίντ δεν κρύβει σε κάθε του κουβέντα πόσο του αρέσει που είναι στα μέρη μας, χαίρεται να δέχεται ασίστ από τον Σλούκα και τους άλλους μετρ της πάσας της πράσινης περιφέρειας, ακούει τον Αταμάν γιατί δεν του ζητά περίπλοκα πράγματα και επίσης βγάζει μια ενέργεια δυσεύρετη στις μέρες μας. Ισως το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς του ως παίκτης.

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί προφανώς δεν σημαίνει στο τέλος της σεζόν τίποτα ποιος έχει πάρει βραβείο τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, αλλά σημασία έχει το ποιος θα είναι σε τοπ φόρμα τη στιγμή που πρέπει, άρα την άνοιξη και στα καθοριστικά τετ-α-τετ. Το σίγουρο, όμως, είναι πως ελάχιστες φορές στο παρελθόν ένας παίκτης με το «καλημέρα» έδειξε τόσα πολλά και κυρίως τι αγωνιστική φλόγα και δίψα έχει μέσα του!