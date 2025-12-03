Νέα σελίδα για το κληρονομικό δίκαιο γράφτηκε χθες με την επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου που έγινε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης από τον πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ομότιμο και επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα που παρέπεμπε σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο.

Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Μπούγα με τις τοποθετήσεις τους ανέδ

ειξαν το κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο του νομοσχεδίου που παραδίδεται στις επόμενες γενεές καθώς αλλάζουν όλα ύστερα από σχεδόν ογδόντα χρόνια.

Τι προβλέπεται

Τι νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί ύστερα από δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτό προβλέπεται: