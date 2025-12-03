Νέα σελίδα για το κληρονομικό δίκαιο γράφτηκε χθες με την επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου που έγινε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης από τον πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ομότιμο και επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα που παρέπεμπε σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο.
Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Μπούγα με τις τοποθετήσεις τους ανέδ
ειξαν το κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο του νομοσχεδίου που παραδίδεται στις επόμενες γενεές καθώς αλλάζουν όλα ύστερα από σχεδόν ογδόντα χρόνια.
Τι προβλέπεται
Τι νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί ύστερα από δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτό προβλέπεται:
- Διαθήκες: Διατηρούνται οι ιδιόγραφες διαθήκες ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να συντάσσει διαθήκη πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για άτομα με προβλήματα αναπηρίας που θα μπορούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας (φωνητική υποστήριξη ή άλλη) να συντάσσουν διαθήκη.
- Κληρονομικές συμβάσεις. Προβλέπονται δύο είδη κληρονομικών συμβάσεων. Μία κατά την οποία ο διαθέτης (πολίτης που αφήνει την κληρονομιά του) κάνει τη σύμβαση ενώ ζει και αφήνει την κληρονομιά του μετά θάνατον. Γι’ αυτό μέχρι να φύγει από τη ζωή μπορεί να διαχειρίζεται ο ίδιος τα περιουσιακά του στοιχεία. Και δεύτερον, η σύμβαση με την οποία ένας που έχει κληρονομικό δικαίωμα παραιτείται από την κληρονομιά εν ζωή για διάφορους λόγους. Δηλώνει δηλαδή ότι δεν επιθυμεί να κληρονομήσει κάτι που δικαιούται.
- Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αυξάνεται το ποσοστό του επιζώντος συζύγου στο 33% όταν κληρονομεί και υπάρχει μόνο ένα παιδί.
- Σύμφωνο συμβίωσης. Με το νέο νομοσχέδιο τα ίδια δικαιώματα επιζώντος συζύγου έχουν και εκείνοι που έχουν κάνει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.
- Αποποιήσεις κληρονομιάς. Ο κληρονόμος δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά με τη δική του περιουσία για τα χρέη της περιουσίας που κληρονομεί. Αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό των αποποιήσεων κληρονομιών που συμβαίνει σήμερα κατά κόρον και θα αξιοποιούνται περιουσίες και επιχειρήσεις που απαξιώνονται.