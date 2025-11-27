Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών διαχείρισης, ανωνυμοποίησης και αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικής εποπτείας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επισήμανε ότι η συνεργασία με το ΕΚΤ ενισχύει τις δυνατότητες εποπτείας και ανάλυσης κρίσιμων πληροφοριών, προάγει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των δεδομένων και υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για το Δημόσιο και τους επενδυτές.

Από τη μεριά του, ο διευθυντής του ΕΚΤ δρ Κυριάκος Τόλιας ανέφερε ότι η συνεργασία επιτρέπει την ανάπτυξη πρότυπης διαδικασίας ανωνυμοποίησης δεδομένων, έτσι ώστε να καταστούν ανοικτά, προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος είναι η ασφαλής διάθεση και ανταλλαγή δεδομένων υψηλής αξίας για έρευνα και χάραξη πολιτικών, με ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και τη χρηστικότητα των δεδομένων. Η συμφωνία υπογράφηκε την περασμένη Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία του υφυπουργού Χρήστου Δερμεντζόπουλου.

SOS για λειψυδρία και στην Αττική

Σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα συζητηθεί αν θα τεθεί ή όχι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας η Αττική. Ηδη, έχει γίνει θετική εισήγηση για δύο νησιά, την Πάτμο και τη Λέρο. Ωστόσο, την τελική απόφαση αναμένεται να την πάρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος, εξετάζοντας όλες τις εισηγήσεις και τις εκθέσεις των ειδικών.

Σημειώνεται πως τα αποθέματα στους ταμιευτήρες του Μόρνου είναι σε ιστορικά χαμηλά και, όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, αν ο χειμώνας δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, το νερό για το Λεκανοπέδιο επαρκεί για περίπου έναν χρόνο.Στο μεταξύ, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ήδη βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας του σχετικού θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την πιθανή κήρυξη της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Δράσεις και αδράνεια για το Δημογραφικό

Τις δράσεις της Eurobank για την υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας μιλώντας στο Ζάππειο σε σχετική εκδήλωση του «Ελεύθερου Τύπου». Οπως επεσήμανε, η τράπεζα έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες από το 2021, αναγνωρίζοντας ότι το Δημογραφικό επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή αλλά και την πολιτική ασφάλειας της χώρας. Στην ίδια ημερίδα συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι το Δημογραφικό δεν λύνεται με μία φορολογική μεταρρύθμιση (αναφερόμενος στα μέτρα της ΔΕΘ), αλλά λύνεται με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, όμως επεσήμανε ότι «είναι σπουδαίο που υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική».

Εκανε παράλληλα λόγο για σύγκλιση με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα σε όρους αγοραστικής δύναμης, καθώς «το 2019 ήμασταν στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου του εισοδήματος και σήμερα είμαστε στο 70%». Από τη μεριά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε το παράθυρο νέων οικονομικών μέτρων για το Δημογραφικό εντός του 2026, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στον προϋπολογισμό του 2027. Τέλος, παραδέχθηκε ότι ορισμένα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πρόγραμμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που χρηματοδοτήθηκε με πόρους του ΤΑΑ, δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δρόμος πετρελαίου προς τα Βαλκάνια

Ενεργοποιείται ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων μέχρι τα τέλη του έτους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο αγωγός παρέμενε αδρανής εδώ και 12 χρόνια και με την επαναλειτουργία του θα μεταφέρει διυλισμένο πετρέλαιο (έναντι αργού πετρελαίου προηγουμένως) στη Βόρεια Μακεδονία. Από εκεί, το καύσιμο θα μεταφέρεται οδικώς μέσω βυτίων και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, όπως η Σερβία και το Κόσοβο.

Τον αγωγό θα λειτουργεί η κατασκευάστρια εταιρεία VARDAX, στην οποία η HELLENiQ ENERGY κατέχει το 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας το 20%. Ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. εντός ελληνικού εδάφους. Η Βόρεια Μακεδονία εισάγει σήμερα το 86% των πετρελαϊκών προϊόντων της από την Ελλάδα.

«FT»: Πηγή έμπνευσης η Ελλάδα

«Η περίπτωση της Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον προειδοποιητικό παράδειγμα, αλλά μια μελέτη περίπτωσης μετασχηματισμού», υπογραμμίζει σε άρθρο του στους «Financial Times» με τίτλο «Πώς η ανάκαμψη της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη» ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Οπως αναφέρει, η χώρα που πριν από μία δεκαετία θεωρούνταν «προβληματικό παιδί» της ευρωζώνης, σήμερα εμφανίζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από άλλα κράτη – μέλη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση συνοδεύτηκε από εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό, με περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του gov.gr και εκατομμύρια συναλλαγές να πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις ταχύτερα βελτιούμενες χώρες στον ψηφιακό τομέα. Ανέδειξε επίσης την ανάγκη για βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με ενίσχυση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης αποταμίευσης και επενδύσεων. Ωστόσο, όπως τονίζει, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις καθώς θα πρέπει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, ενώ η παραγωγικότητα και οι πραγματικοί μισθοί θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται, προκειμένου να διατηρηθεί η σύγκλιση με τον πυρήνα της Ευρώπης.