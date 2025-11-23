Στις πρώτες του δηλώσεις, έπειτα από την ανακήρυξή του ως Golden Boy (Web) για το 2025, μόνο που δεν… ζήτησε συγγνώμη. «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα αν και δεν το περίμενα» παραδέχθηκε αρχικά, αλλά απευθείας τράβηξε… χειρόφρενο. «Προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι και να μένω πάντα συγκεντρωμένος στους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα μου από μικρό παιδί». Μεταξύ μας όμως; Καμία έκπληξη. Βασικό συστατικό της ποδοσφαιρικής γοητείας του Χρήστου Μουζακίτη είναι και αυτή η… συστολή. Ένα παιδί της διπλανής πόρτας με καθαρά μεγάλα μάτια που σχεδόν κοκκινίζει και χαμογελά από αμηχανία κάθε φορά που κάποιος περιγράφει τα κατορθώματά του στο χορτάρι. Εκείνα που το απόγευμα της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου θα τον οδηγήσουν ως την είσοδο του Museo Nazionale dell’Automobile, στο Τορίνο, όπου απονέμει τα βραβεία της η «Tuttosport». Και ο «μικρούλης» όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα πάρει στα χέρια του αυτό που απάντησε στην ερώτηση της παραδοσιακής εφημερίδας του ιταλικού Βορρά, για τον «καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα».

Η διαδικασία διήρκησε πέντε ολόκληρους μήνες και πέρασε από τέσσερις διαφορετικές φάσεις. Η συμμετοχή του κοινού για την εκλογή ξεπέρασε διεθνώς το 1,1 εκατ. και ο 18χρονος του Ολυμπιακού είχε να αντιμετωπίσει κάποιους από τους καλύτερους της Ευρώπης: τον περσινό νικητή Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Λένι Γιόρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Παού Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα. Ακόμη και τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν που κέρδισε το άλλο golden boy βραβείο, εκείνο που προκύπτει από την ψηφοφορία επιλεγμένων διαπιστευμένων δημοσιογράφων από ολόκληρη την Ευρώπη. Τους πιο ταλαντούχους των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών brands παγκοσμίως. Αποδείχθηκε πως τον περίμενε… παρέλαση συγκεντρώνοντας 472.913 ψήφους!

Η μεγαλύτερη προσωπική διάκριση που έτυχε ποτέ σε έναν 18χρονο έλληνα ποδοσφαιριστή. Σε ένα παιδί που μέχρι πρότινος έφτανε καθημερινά στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη με ταξί για την προπόνηση μιας και δεν είχε ακόμη δικαίωμα στην έκδοση διπλώματος οδήγησης! Τον «μικρό Ινιέστα» κατά τον συμπαίκτη του, Ντάνι Γκαρθία. «Μην τον βλέπετε έτσι. Αν συναντηθεί κάποιος μαζί του στον αγωνιστικό χώρο δεν περνάει καλά. Μέσα στο γήπεδο είναι ήρεμη δύναμη και δολοφόνος» συμπληρώνει ο Γιώργος Αμανατίδης, ένας από τους ανθρώπους που είδαν τον «Μούζα» σε ηλικία 9 ετών και όπως φαίνεται δεν χρειάστηκαν κάτι άλλο για να μαντέψουν τη συνέχεια.

Ο γεννημένος Χριστούγεννα του 2006, Χρήστος Μουζακίτης μπορεί να… κοκκινίζει στη σκέψη αλλά είναι ήδη ένας θρύλος του Ρέντη. Πρότυπο. Πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο Κ-17, Κ-19 και (νταμπλούχος) ανδρών. Πρωταθλητής Ευρώπης (Youth League 2024) και ηγέτης της καλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας Νέων που ανέδειξε ποτέ η παραγωγική διαδικασία της χώρας. Ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που φόρεσαν ανήλικοι ακόμη το εθνόσημο της Ελλάδας. Πρωταγωνιστής στο ερυθρόλευκο περσινό ταξίδι στη league phase του Europa League όταν οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν 7οι. Πρωταγωνιστής φέτος στη league phase μάχη του Champions League, που φέρνει την Τετάρτη (26/11, 22:00) κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Κάποιος που σε καθημερινή βάση όπως επιβεβαιώνουν κορυφαία ειδησεογραφικά Μέσα της Ευρώπης είναι στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Νάπολι, της Αρσεναλ, της Αστον Βίλα κ.λπ.

Μας συστήθηκε ως δημιουργός από το «6-8» με χαρακτηριστική ικανότητα στο passing game και το κάθετο ποδόσφαιρο όπου οι προωθητικές μεταβιβάσεις του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι το σήμα κατατεθέν του. Έγινε γνωστός για την direct απειλή με σουτ από μέση και μακρινή απόσταση, αλλά και συνολικά για την ικανότητά του στις «στημένες μπάλες». Πήρε 36 συμμετοχές και 2.250 λεπτά συμμετοχής στη rookie σεζόν του όπου και κέρδισε δίχως αντίπαλο τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Φέτος η ανάπτυξή του σε ύψος, δύναμη και μυϊκό όγκο τον έχει βοηθήσει να ανεβάσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του σε κερδισμένες μονομαχίες, δεύτερες μπάλες, κλεψίματα φέρνοντας τον πιο κοντά στην ολοκλήρωση. Είναι χαρακτηριστικό πως στο ένα τρίτο της Super League διαδρομής, τον συναντάς στην πρώτη 10άδα δώδεκα διαφορετικών κατηγοριών της στατιστικής για τους κεντρικούς χαφ. Στις επτά από αυτές είναι μέλος του Top 5. Μια ορχήστρα του ενός, σαν μπάντα που παίζει τα πάντα.

Προφανώς και πρόκειται για έναν από τους καλύτερους κεντρικούς μέσους της γενιάς του, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το βραβείο που τον περιμένει στο Τορίνο την επόμενη Δευτέρα το επιβεβαιώνει. Λέει όμως και κάτι ακόμη. Ότι σε μια εποχή που μια μεταγραφή μπορεί να αλλάξει την τιμή της μετοχής μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο, ο «μικρούλης» του Ολυμπιακού με το καταπληκτικό αριστερό πόδι έχει τη στόφα του σταρ. Ένας ταπεινός «μικρός Πρίγκιπας» που κάνει το παιχνίδι ομορφότερο. Και που η ιστορία του, υπενθυμίζει ότι σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον αξίζει να πιστεύεις στα όνειρά σου. Γιατί μπορεί και να συμβούν…