«Sportswashing», «τρόπαιο των Σαουδαράβων», «λάθος που θα κουβαλάει πάνω του μέχρι να γίνει εκατό χρονών», «ζει σε μια φούσκα». Οι Πορτογάλοι διαμελίζουν την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο για την απόφασή του να «ξεπλύνει» το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας στον Λευκό Οίκο, ενώ την ίδια στιγμή οι Δημοκρατικοί «απαντούν» στα σχετικά βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ με Μέσι.

Το «no politica» των γηπέδων μετοίκησε με κάθε επισημότητα, με σμόκιν και παπιγιόν, εις λειμώνες χλοερούς ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Οι δύο διασημότεροι ποδοσφαιριστές μετατρέπονται σε πιόνια στο ζατρίκιο της πολιτικής είτε με τη θέλησή τους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε άθελά τους, σαν τον Μέσι.

Το βίντεο των Δημοκρατικών που απεικονίζει τον Αργεντινό με τη φανέλα της Μπάρτσα, της Παρί και της Εθνικής Αργεντινής, αλλά και την κατάκτηση μιας εκ των οκτώ Χρυσών Μπαλών, ως απάντηση στο βίντεο του Λευκού Οίκου με τους Ρονάλντο και Τραμπ και το συνοδευτικό των «GOAT», περιχαρακώνει το πλαίσιο στο οποίο δίνεται πλέον η μάχη. Ρονάλντο εσείς, Μέσι εμείς.

Για την ακρίβεια, οι Δημοκρατικοί ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τη μονομαχία στα ποδοσφαιρικά αλώνια με την πρόσκληση που απέστειλε τον Γενάρη ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Μέσι για να τον βραβεύσει με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Ο Αργεντινός ωστόσο επικαλέστηκε βεβαρημένο πρόγραμμα και δεν παρευρέθηκε στην τελετή, μια ενέργεια που σήμερα έχει τη σημασία της, αντιπαραβάλλοντας τις πρωτοβουλίες του Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, αλλά η αξία του, στα 40 του χρόνια, μετριέται σε followers. Τα 230 εκατομμύρια που λαμβάνει ετησίως από το κράτος της Σαουδικής Αραβίας δεν αγοράζουν στόχους, αλλά την κανονικοποίηση μιας βασανιστικής θεοκρατίας. Ο προπονητής της Πορτογαλίας λέει ότι ο Ρονάλντο είναι πρεσβευτής της χώρας, αλλά ο CR7 ταξίδεψε με διπλωματικό διαβατήριο της Σαουδικής Αραβίας στην επιχείρηση καθαρισμού του υπεύθυνου για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό ενός δημοσιογράφου. Τα brands δεν έχουν ηθική ή πατρίδα. Εχουν συμβόλαια», γράφει ο Ντάνιελ Ολιβέιρα στη στήλη του στο expresso.pt.

Η αμηχανία του προέδρου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατηγορείται ευθέως για sportswashing του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας την οποία ουσιαστικά εκπροσώπησε. Το θέμα τέθηκε μέχρι και στον πρόεδρο της Πορτογαλίας Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα. «Πόσο ντροπιαστικό ήταν για την Πορτογαλία ο αρχηγός της να είναι μέλος μιας άλλης αντιπροσωπείας;», ρωτήθηκε ο πρόεδρος, για να απαντήσει πως ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει.

Οι σχολιαστές του CNN Portugal περιγράφουν τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η χώρα τους ως «τρόπαιο που περιφέρει η Σαουδική Αραβία». «Το αποκαλούμε μιας μορφής “sportswashing”».

Σε δήλωσή της στο CNN Portugal, η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη λύπη της που, μέχρι σήμερα, ο ποδοσφαιριστής δεν έχει χρησιμοποιήσει τη φωνή του, «μια φωνή που ακούγεται», για να καταγγείλει τα εγκλήματα που διαπράττει το σαουδαραβικό καθεστώς.

«Αυτή η τεράστια μηχανή δημοσίων σχέσεων των σαουδαραβικών Αρχών, που περιλαμβάνει και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, πουλάει στον κόσμο μια εικόνα προόδου και λάμψης, στέλνοντας φιλάθλους και διάσημους καλλιτέχνες στη χώρα για διάφορες εκδηλώσεις. Τελικά, απλώς αποσπά την κοινή γνώμη από το τρομακτικό ιστορικό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα», προσθέτει η ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τον Τιάγκο Αντρέ Λόπες, αυτή η στρατηγική εξηγεί την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο. Ο ειδικός στις Διεθνείς Σχέσεις αναφέρει ότι «η επίσκεψη αυτή είναι πάνω απ’ όλα μια προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να εξομαλύνει τη θέση της στη διεθνή σκηνή» και ότι ο πορτογάλος παίκτης «έκανε τον εαυτό του διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί ως μέσο βελτίωσης της εικόνας του καθεστώτος».

«Αναξιοπρεπής ρόλος»

Ο σχολιαστής του CNN Portugal δεν κρύβει την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που σε όλη την καριέρα του απέφευγε την πολιτική εμπλοκή, εμφανίζεται τώρα σε θέση τόσο καθαρά ευθυγραμμισμένη με ένα αυταρχικό καθεστώς.

«Ο Ρονάλντο επέτρεψε να χειραγωγηθεί. Κατανοώ ότι το καθεστώς είναι το τωρινό αφεντικό του αλλά σε κάθε περίπτωση, μου φαίνεται πολύ αναξιοπρεπής ρόλος για έναν παίκτη που μέχρι τώρα παρέμενε αδιάφορος στην πολιτική», επισημαίνει.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο σχολιαστής του CNN Portugal, Ρικάρντο Μοντέιρο: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη ήταν μόνο επιζήμια για τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι ήταν λάθος που συμπεριλήφθηκε, ή μάλλον, που συμπεριέλαβε ο ίδιος τον εαυτό του, σε σαουδαραβική αντιπροσωπεία στον Λευκό Οίκο, γιατί αυτό συνέβη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια συμβατική υποχρέωση. Ο Ρονάλντο ζει σε μια φούσκα όπου νομίζει πως είναι πάνω απ’ όλα και όλους τους άλλους. Πρέπει να καταλάβει ότι εκπροσωπεί τη χώρα όπου γεννήθηκε και την εθνική ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Δεν είναι διπλωματική δύναμη, δεν θα έπρεπε να κάνει μια χώρα να λάμπει μόνο και μόνο επειδή ζει εκεί. Πρέπει να έχει επίγνωση του χώρου που καταλαμβάνει. Ο Ρονάλντο, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, ζει σε ένα είδος Ολύμπου».

Τα τελευταία χρόνια η Σαουδική Αραβία με πρωτοβουλία του de facto ηγέτη της Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου sportswashing, μια πρακτική που στοχεύει στη χρήση του αθλητισμού για τη βελτίωση της φήμης και για να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από προβλήματα όπως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθορά ή άλλη ανήθικη συμπεριφορά.

Ο Ρονάλντο θεωρείται ο πολυτιμότερος λίθος στο στέμμα αυτής της προσπάθειας και για τον Μπιν Σαλμάν μοιάζει σαν ένα είδος τροπαίου που το πήρε μαζί του στον Λευκό Οίκο.

Οι Πορτογάλοι υπενθυμίζουν επίσης πως μια δημοκρατική χώρα όπως η δική τους δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη Σαουδική Αραβία μέσω του Ρονάλντο που είναι κάτι παραπάνω από ένας αθλητής.

Ο δημοσιογράφος Ντίνις ντε Ολιβέιρα Φερνάντες αναρωτιέται στο άρθρο του στο publico.pt αν οι συμπατριώτες του είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ο Ρονάλντο να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η αλήθεια είναι η εξής: δεν γνωρίζουμε ούτε μία συνεπή πολιτική θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Kαμία. Μηδέν. Ούτε για την οικονομία, ούτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε για τον ρόλο του κράτους, ούτε για την εξωτερική πολιτική. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο τομέας στον οποίο φαίνεται τώρα πιο δραστήριος από πολλούς διπλωμάτες. Οι πολιτικές του απόψεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι ορατές».

Απτόητος

Παρά την κριτική ο CR7 είναι απτόητος και έσπευσε να ευχαριστήσει τον αμερικανό πρόεδρο για τη φιλοξενία:

«Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή που κάνατε εσείς και η πρώτη κυρία σε εμένα και τη μέλλουσα σύζυγό μου. Καθένας από εμάς έχει κάτι σημαντικό να δώσει και είμαι έτοιμος να κάνω αυτό που μου αναλογεί καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να οικοδομήσουν ένα μέλλον που ορίζεται από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να αναρωτηθεί ο κόσμος τι είναι αυτό που αναλογεί τελικά στον Ρονάλντο;