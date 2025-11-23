Ο Αντονί Μαρσιάλ διανύει μία παρατεταμένη περίοδο ντεφορμαρίσματος. Τι και αν άλλαξε ήπειρο για να βρει τον καλό του εαυτό, η περίπτωσή του θυμίζει μία ατάκα του Αγγελου Αναστασιάδη: «Δεν μπορεί το παλικάρι!».

Ο γάλλος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, ανήκει από τον Σεπτέμβρη στη Μοντερέι, όπου ανακοινώθηκε με δόξα και τιμή. Ωστόσο ύστερα από εννιά συμμετοχές στην ομάδα του Μεξικού, δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα!

Είδε και αποείδε ο 30χρονος πήρε τη μεγάλη απόφαση. Τι έκανε; Σύμφωνα, με ρεπορτάζ του TV Azteca: «Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Αντονί Μαρσιάλ, της ηχηρής μεταγραφής της μεξικανικής ομάδας, έχουν προσεγγίσει τον Τζον Μίλτον, έναν διάσημο υπνωτιστή που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στον χώρο του αθλητισμού επειδή βοηθά αθλητές να επανέλθουν στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Πρόκειται για μια πραγματική επιλογή προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του επιθετικού, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στη Liga MX».

Η FIFA και ο Ρονάλντο

Η FIFA έβγαλε μία αφίσα για τις 42 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και σε αυτή χρησιμοποίησε έναν παίκτη – σύμβολο από κάθε εθνική ομάδα.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στην επιλογή του παίκτη της Πορτογαλίας. Εκεί μπήκε ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος επιλέχθηκε αντί του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν είναι καλές εδώ και πολλά χρόνια και επιβεβαιώνεται με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία.

Σύμπτωση

Κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ομάδα του Big5 επικοινωνεί τις κινήσεις της μέσω ιστοσελίδας που δεν έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό, αλλά ειδικά τα θέματα της συγκεκριμένης ομάδας, ή του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη τα… προβάλει. Νομίζουν έτσι ότι ξεκαρφώνονται, ή έχουν την αίσθηση πως με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν «ηχηρή πολιτική». Βεβαίως ξεχνάνε, ότι τα 15 λεπτά δημοσιότητας καπελώνονται με πολύ πιο εύκολο τρόπο από τους «αντιπάλους» τους, που έχουν πραγματική δύναμη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Η βράβευση και η επιβίωση

Ο Μανόλο Χιμένεθ πάντα είχε μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση στις καρδιές των οπαδών της ΑΕΚ. Μπορεί αυτή η σχέση να πέρασε από χίλια κύματα και είναι πολλά up and down, ωστόσο τόσο το Κύπελλο του 2011, πολύ περισσότερο δε το πρώτο πρωτάθλημα μετά 24 χρόνια, αυτό του 2018, ήταν τα δύο τρόπαια που σφράγισαν έναν έρωτα σε παντοτινή αγάπη.

Η ΑΕΚ σκοπεύει την Κυριακή να βραβεύσει τον ανδαλουσιανό προπονητή. Ο ίδιος από την άλλη περιμένει πώς και πώς να μπει σε ένα γήπεδο όπου είχε δει μόνο τα… χώματα. Ομως την ίδια ώρα, παίζει το… κεφάλι του και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να φύγει ηττημένος. Οχι για να κάνει «ζημιά» στην ΑΕΚ, αλλά για να γυρίσει τον διακόπτη στον Αρη και να βάλει οριστικό stop σε όσους θέλουν να τον δουν να αποτυγχάνει και να τον οδηγήσουν στην πόρτα της εξόδου!

Ποιος έλεγε ψέματα;

Ο Πελίστρι έλειπε για καιρό λόγω του τραυματισμού του. Είχε παίξει τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό στη Σαμψούντα στις 28 Αυγούστου και με την Εθνική Ουρουγουάης κόντρα στο Περού στις 4 Σεπτέμβρη. Χρειάστηκαν να περάσουν δύο μήνες για να επανεμφανιστεί σε ματς, όταν και έπαιξε για έξι λεπτά στην εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ο Πελίστρι ενσωματώθηκε με την Εθνική Ουρουγουάης, ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει για την κατάστασή του, αλλά τελικά επέστρεψε λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη λοιπόν όλοι έλεγαν ότι γύρισε και δεν έχει κάτι. Χθες βγήκε ότι έχει πάθει θλάση. Τέτοιο παπά, ούτε στα παλιά στενά στην Ομόνοια δεν «πουλούσαν»!