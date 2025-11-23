Ενα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο άνω των €10 δισ. για την τριετία 2026 – 2028 παρουσίασε η ΔΕΗ στους επενδυτές στο Λονδίνο. Η διοίκηση της εταιρείας αποκάλυψε στο Capital Markets Day 2025 ότι οι επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία θα επικεντρωθούν κατά 60% στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο τα €2,9 δισ. EBITDA το 2028.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο έρχεται να στηρίξει τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε περιφερειακό ηγέτη Powertech στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπως τόνισε η διοίκηση, έχοντας επιτύχει τους οικονομικούς στόχους που είχαν τεθεί και αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό της τελευταίας πενταετίας, ο Ομιλος στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Βασική φιλοδοξία είναι να λειτουργήσει ως πυλώνας ενεργειακής σταθερότητας και επιταχυντής της ψηφιακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή.

«Το 2019 πήραμε μια απόφαση: να γίνουμε μια σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Ομως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από 10 δισ. ευρώ επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως powertech όμιλος. Οραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται» δήλωσε στη διάρκεια της παρουσίασης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ κ. Γεώργιος Στάσσης.

Τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία. Οι επενδύσεις έφτασαν τα €1,9 δισ., με το 88% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, τεχνολογίες ευελιξίας και δίκτυα διανομής. Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 6,4 GW, ενώ έργα 3,9 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή έτοιμα προς εκκίνηση. Η παραγωγή από ΑΠΕ καλύπτει πλέον το 33% του συνολικού ενεργειακού μείγματος, με την πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη να προγραμματίζεται για το 2026. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης ESG από τον διεθνή οίκο MSCI σε «Α» αποτελεί επιπλέον επιβεβαίωση της στρατηγικής. Η επενδυτική κοινότητα προεξοφλεί ήδη την επίτευξη του ετήσιου στόχου για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. φέτος.

Η μετοχή της ΔΕΗ αντανακλά αυτή την πορεία. Την τελευταία εξαετία έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 430%, με την τιμή να αγγίζει τα 16 ευρώ τον Νοέμβριο, έναντι κάτω από 3 ευρώ τον Αύγουστο του 2019. Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια η άνοδος ξεπερνά το 168%, υπεραποδίδοντας του ευρωπαϊκού μέσου όρου του κλάδου κατά 62%. Η υγιής χρηματοοικονομική δομή επέτρεψε στην εταιρεία να πενταπλασιάσει σχεδόν τις επενδύσεις από €0,4 δισ. το 2021 σε €1,9 δισ. το 2025, ενώ εξέδωσε επιτυχώς Πράσινα Ομόλογα €775 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025 και €600 εκατ. το 2024.

Σήμερα ο Ομιλος διαθέτει παραγωγικό δυναμικό 12,5 GW και ετήσια παραγωγή 21 TWh. Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ξεπερνά τα 120 έργα διαφόρων τεχνολογιών, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη υπερβαίνει τα 20 GW. Μέσω του 51% στον ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει το δίκτυο διανομής πάνω από 253.000 χιλιομέτρων στην Ελλάδα, ενώ παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας σε Ελλάδα και Ρουμανία με 8,6 εκατ. πελάτες και παροχή 33 TWh ετησίως.

Το επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο για την τριετία 2026 – 2028 αποτυπώνει την επόμενη φάση εξέλιξης. Με όχημα το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει επιτυχώς σε Ελλάδα και Ρουμανία, η εταιρεία σχεδιάζει είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία βρίσκονται στο στόχαστρο, με κριτήριο επιλογής την αναπτυξιακή δυναμική και τη διασυνδεσιμότητα με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου.

Οι ΑΠΕ

Στον τομέα των ΑΠΕ, το πλάνο προβλέπει προσθήκη 6,3 GW νέας ισχύος έως το 2028. Ετσι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ θα φτάσει τα 12,7 GW, αντιπροσωπεύοντας το 77% της συνολικής ισχύος του Ομίλου. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής με μπαταρίες, μονάδες αερίου, αντλησιοταμίευση και υδροηλεκτρικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συστήματα αποθήκευσης θα καλύπτουν το 19% της ευέλικτης παραγωγής το 2028, με τα υδροηλεκτρικά να φτάνουν το 44% μετά την προσθήκη 29 MW νέας ισχύος.

Η απολιγνιτοποίηση προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το 2026 κλείνουν οι τελευταίες λιγνιτικές μονάδες, με την Πτολεμαΐδα 5 να μετατρέπεται σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου 295 MW μέχρι το τέλος του 2027. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα αναβάθμισης σε συνδυασμένο κύκλο 400 MW. Στην Αλεξανδρούπολη κατασκευάζεται νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου 840 MW, επένδυση €400 εκατ., που θα εξυπηρετεί την εγχώρια αγορά και τις γειτονικές χώρες. Το αποτέλεσμα της απολιγνιτοποίησης θα είναι μείωση 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου το 2028 σε σχέση με το 2019.

Η τεχνολογία

Στον τομέα της τεχνολογίας, η ΔΕΗ FiberGrid επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου Fiber-To-The-Home με στόχο 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2028, από 600.000 σήμερα. Οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα φτάσουν τα €420 εκατ. την τριετία, με τους συνδρομητές να εκτιμώνται στους 590.000 το 2028.

Οι οικονομικοί στόχοι είναι φιλόδοξοι αλλά εφικτοί, σύμφωνα με τη διοίκηση. Το EBITDA θα διπλασιαστεί σχεδόν από €1,3 δισ. το 2023 σε €2,9 δισ. το 2028, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18%. Το ποσοστό EBITDA που παράγεται εκτός Ελλάδος θα αυξηθεί από 20% σε 25%, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του μοντέλου. Παρά τις αυξημένες επενδύσεις, το χρέος ως ποσοστό του EBITDA θα παραμείνει κάτω από 3,5x, καθώς το 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές. Το μέρισμα αναμένεται να φτάσει το €1,2 ανά μετοχή το 2028.