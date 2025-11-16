Η ιπποσύνη, μία έννοια αφηρημένη και μακραίωνη στην ευρωπαϊκή ιστορία, κωδικοποίησε ένα σύστημα αξιών στο οποίο συνδυάστηκαν το ήθος του πολεμιστή, η ευσέβεια του ιππότη για τον Θεό και κύριο της γης του μαζί με ευγενικές συμπεριφορές που εμφατικά νοηματοδοτούσαν την τιμή και την ευγένεια ανδρών ξεχωριστών. Το χρίσμα που έλαβε ο σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου, απηχεί αυτήν την παράδοση. Ο τίτλος του ιππότη που έλαβε πριν από μέρες συνόψισε τη διαδρομή ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή που η καλή του μοίρα έφερε στη ζωή του ένα ευφυές κορίτσι, με δαιμόνια φιλόδοξο μυαλό, μέλος ενός κοριτσίστικου ποπ συγκροτήματος. Γιατί όπως δείχνει η ιστορία ο πατριάρχης των Μπέκαμ πήρε μαθήματα στυλιστικής ανατροπής, επιδραστικότητας έως και ιπποσύνης από τη Βικτόρια. Εκείνη καταλαβαίνει ότι η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην αυτοσυγκράτηση. Η βασιλική της γκαρνταρόμπα δεν επιδιώκει να μιμηθεί τους βασιλείς, αλλά να εναρμονιστεί μαζί τους. Και για την τελετή της αναγόρευσης για πρώτη φορά κάνει και τον ράφτη του συζύγου της, ετοιμάζοντας το φράκο του.

Ο σημερινός ιππότης δούλεψε πάνω σε όλα τα σενάρια φήμης και επιτυχίας που είχε ετοιμάσει το έτερόν του ήμισυ. Ο γόης των γηπέδων του 1998 είχε γίνει το αστέρι της ανδρικής μόδας δίνοντας τα προσωπικά του χαρακτηριστικά στην ανάδυση του φαινομένου του metrosexual. Για την καταναλωτική κοινωνία του 2000 ο άνδρας metrosexual προσδιοριζόταν από τις αγοραστικές του συνήθειες, την υψηλή αισθητική του, την ευαισθησία του απέναντι στις γυναίκες. Το 2001 στο ντοκιμαντέρ «Metrosexuality» του Channel 4 καταγράφεται η μανία των ανδρικών και γυναικείων περιοδικών με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αναφέρονται στο αστέρι του ποδοσφαίρου που βάφει τα νύχια του με βερνίκι Chanel στην απόχρωση Rouge Noir, αλλάζει διαρκώς στυλ στα μαλλιά του, ποζάρει σε γκέι περιοδικά, φοράει φούστες και παρεό, ξοδεύει πολλά χρήματα για τα ρούχα του. Ταυτόχρονα η Βικτόρια Μπέκαμ είναι δίπλα του, ξοδεύει τα ανάλογα, κάνει καριέρα ως στυλάτη WAG (ακρωνύμιο για τις συζύγους και φιλενάδες των διάσημων και πλούσιων αθλητών – ποδοσφαιριστών), γίνεται μητέρα τριών αγοριών και μιας μοναχοκόρης. Τα χρόνια περνούν, οι Μπέκαμ μεγαλώνουν, οι προϋποθέσεις της φήμης μεταβάλλονται καθώς η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα έχει αλλάξει τα πρότυπα του ανατρεπτικού στυλ και ο Ντέιβιντ για να μη μείνει άνεργος και στη σκιά των social media δείχνει ανθρωπισμό και κάνει φιλανθρωπικό έργο υπό την αιγίδα της Unicef. Την ίδια ώρα που η Βικτόρια Μπέκαμ μαθαίνει να ράβει (θεωρητικά) και να ετοιμάζει γυναικείες συλλογές συγκρατημένης τόλμης και ποιοτικής γοητείας.

Μέχρι που το ζεύγος έφτασε στον απώτατο σκοπό του, να διεκδικήσει το αξίωμα της ιπποτικής ευγένειας και να συναντηθεί με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στο σημείο αυτό του ιπποτικού παραμυθιού εισέρχονται οι δαίμονες που ρίχνουν τον φθόνο πάνω στον πρωτότοκο. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν ήταν παρών στην τελετή χρίσματος του πατέρα του και η αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία στα ενδότερα του βασιλικού κάστρου αποτυπώνει την αποξένωσή του. Το χάσμα μεταξύ Βικτόρια Μπέκαμ και της νύφης της, Νίκολα Πελτς, υποβίβασε το υπόδειγμα της σύγχρονης ιπποσύνης σε έπος τηλεριάλιτι.

Θα μετανιώσει δημόσια η λαίδη Βικτόρια για την απαξιωτική συμπεριφορά της την ημέρα του γάμου του παιδιού της; Θα επιτύχει το επιχειρηματικό μοντέλο για την καυτερή κόκκινη σάλτσα Cloud 23 που διαφημίζει ο Μπρούκλιν ως δικό του προϊόν και βασίζεται στη φανέλα με το Νο 23 που φορούσε ο πατέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Γκάλαξι του Λος Αντζελες;