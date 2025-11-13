Έντυπη Έκδοση - Σκίτσα
Δημοφιλή
Καιρός: Ο «Ηρακλής» βάζει την Ευρώπη στην κατάψυξη - Πότε αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα
ΟΠΕΚΑ: Σήμερα μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς - Δείτε αν είστε δικαιούχοι των 1.000 ευρώ
Τζεφ Μπέζος: Μόνο ένας τύπος εργαζομένου δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την AI
Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ έπασχε από σύνδρομο Κάλμαν - Οι «μύθοι» που καταρρίπτονται -
Μετά την καιρική ηρεμία, ο «Ηρακλής» φέρνει βαρυχειμωνιά σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη
Οι Τούρκοι που καθόλου δεν αστειεύονται
Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα ιδιοχρησιμοποίησης: Τι πρέπει να ξέρετε
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμάστε για να μην εκπλαγείτε
Νέες προσλήψεις σε 11 δήμους - 232 μόνιμες θέσεις ανοίγουν τις επόμενες ημέρες
Κτηματολόγιο: Ψηφιακές πράξεις και ηλεκτρονικοί χάρτες - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλείς συναλλαγές