H AEK προχώρησε χθες σε καταγγελία του Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση του φερόμενου προπηλακισμού του στη Νέα Φιλαδέλφεια και την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Τι προσδοκά πραγματικά όμως η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία και τι μπορεί να συμβεί, διότι καλά είναι αυτά τα… πανηγυρικά, αλλά σημασία έχει να δούμε το… ζουμί. Είναι λοιπόν μία κίνηση ουσίας, ή απλά μία κίνηση προσωρινού εντυπωσιασμού;

Η υπόθεση λοιπόν αφού έγινε η καταγγελία, θα πάει στην ΕΠΟ. Εκεί «ανήκει» η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν δεν έχει γίνει ήδη, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναλάβει την υπόθεση ένας ερευνητής ή μία ερευνήτρια, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Δώστε προσοχή τώρα για να ξέρετε τι να περιμένετε και τι όχι… Οι υποθέσεις που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή πηγαίνουν… αργά! Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα τρίμηνο – τετράμηνο. Αλλες υποθέσεις μπορεί να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσουν.

Πάμε τώρα και στα βασικά. Για ποιο λόγο έχει καταγγείλει η ΑΕΚ τον Λανουά; Διότι το να έχουν πάει τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα σφυρίγματα των ελλήνων διαιτητών, δεν παίζει. Γιατί είπε ψέματα; Μάλιστα!

Αν θυμάμαι καλά, που… θυμάμαι, τη διαρροή την έκανε η ΕΠΟ και όχι ο Λανουά. Ο Λανουά, απλά αποχώρησε και άλλοι μετέφεραν για αυτόν ότι φοβήθηκε. Ο ίδιος ο Λανουά δεν έχει πει το παραμικρό. Αλλά ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Η ΑΕΚ κατήγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μπράβο!

Αυτή η υπόθεση λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η πρώτη είναι η ερευνήτρια να βρει στοιχεία και αποδείξεις, ή να τα παρέχει η ΑΕΚ. Με τι θα μπορούσε να κινδυνεύει ο Λανουά; Η λίστα είναι μεγάλη. Από απλό πρόστιμο, μέχρι… απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο ή να… αθωωθεί – απαλλαγεί. Η δεύτερη είναι η υπόθεση αργά ή γρήγορα να πάει στο… αρχείο. Αλήθεια εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί;

ΥΓ.: Από την ΑΕΚ διαρρέουν, ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο. Τις αναμένουμε και αυτές…