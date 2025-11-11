Είναι απλά οι δικοί του κανόνες. «Παίζω με όσους έχω, όσοι παραπάνω μπαίνουν στην εξίσωση τόσο το καλύτερο γιατί αυξάνεται ο ανταγωνισμός». Με απλά λόγια η φιλοσοφία του Ράφα Μπενίτεθ. Οχι, δεν είναι μάγος ο ισπανός προπονητής και άλλωστε πριν από περίπου μια εβδομάδα ηττήθηκε στον Βόλο, άσχετα αν το Τριφύλλι έφτιαξε ευκαιρίες στο Πανθεσσαλικό και θα μπορούσε να σημειώσει γκολ. Τώρα, όλα του πήγαν όπως τα επιθυμούσε. Βγήκαν οι εμπνεύσεις του προπονητή. Με λιγότερα υλικά λόγω απουσιών αλλά και έπειτα από ένα ταξίδι στη μακρινή Σουηδία, ο Παναθηναϊκός έδειξε περισσότερο δυναμικός στο καθοριστικό πρώτο ημίχρονο και «αιχμαλώτισε» τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη μεγάλη νίκη του Μπενίτεθ επί του Λουτσέσκου. Η δεύτερη αφορούσε στο πώς τα δυνατά του χαρτιά επιβεβαιώθηκαν. Ο Γεντβάι, απολύτως κομβικός στο ντέρμπι, όχι μόνο για το γκολ που σημείωσε, αλλά κυρίως για τη συνολική προσπάθεια που έκανε, με δεδομένο πάντα πως ήταν εκτός επιλογών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κι όμως, αυτός ο αξιόπιστος κεντρικός μπακ που έχασε τη θέση του από τους Τουμπά και Πάλμερ – Μπράουν, βρήκε την ευκαιρία να θυμίσει τις ικανότητές του ως δεξιός ακραίος οπισθοφύλακας. Ναι, είχε δυσκολίες με τον Κωνσταντέλια. Επίσης έπρεπε να δείξει αυξημένη προσοχή στον Ζίβκοβιτς, γιατί κι αυτός πήγε από ένα σημείο και μετά στον χώρο ευθύνης του. Βέβαια, ο κόουτς των Πράσινων δεν είχε κάποια τρομερή αντίδραση στην πίεση του ΠΑΟΚ, ούτε θέλησε να ενισχύσει την άμυνά του με τον Ίνγκασον. Επέλεξε να δώσει έμφαση στο κέντρο, έριξε στη μάχη τον Τσέριν και τον Μπακασέτα, το σύνολο πήρε τις ανάσες που είχε ανάγκη και ο Λαφόν στο τέρμα έδειξε μια σταθερότητα δυσεύρετη για τον ίδιο στα αρχικά ματς της καριέρας του στα μέρη μας.

Είναι ξεκάθαρο πως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού κινείται στη λογική να… ανοίξει το ρόστερ. Πάει να πει να βρουν όλοι τον ρόλο τους, να νιώσουν σημαντικοί, να έχουν λεπτά συμμετοχής και άρα να έχουν βλέψεις πως ενδέχεται να αγωνιστούν ανά πάσα στιγμή. Εν αντιθέσει με τα όσα συνέβησαν με Βιτόρια και Κόντη. Αλλά όπως φαίνεται, στο Κορωπί έχασαν χρόνο πολύτιμο τους προηγούμενους μήνες. Αν είχαν ποντάρει νωρίτερα στη σοβαρότητα και τη γνώση ενός προπονητή με το κύρος του Μπενίτεθ ή και στον ίδιο τον Ράφα, ίσως πολλά να ήταν αυτή τη στιγμή διαφορετικά. Τόσο σε επίπεδο βαθμολογίας όσο και στην εικόνα που βγάζει η πράσινη ενδεκάδα.