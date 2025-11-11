Οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο τους στα Βορίζια. Η κυβέρνηση παρουσίασε τα μέτρα για τον «αφοπλισμό» της Κρήτης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι για να αλλάξουν οι κοινωνίες των ορεινών της χωριών χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Τα φώτα της δημοσιότητας, λοιπόν, αρχίζουν σιγά σιγά να στρέφονται μακριά από τον τόπο της βεντέτας. Γι’ αυτό, από εδώ και πέρα θα κριθούν όλοι.

Από εδώ και πέρα θα αξιολογηθεί κατά πόσο η πολιτεία είναι αποφασισμένη να σβήσει από τον χάρτη τις ζώνες ανομίας. Δεν είναι λίγοι οι γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας της μεγαλονήσου που ανησυχούν για το μέλλον. Φοβούνται ότι μόλις πάψουν τα ΜΜΕ να ασχολούνται με την τραγωδία, τότε ενδέχεται ορισμένοι να ξαναπάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Χωρίς την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη στη διερεύνηση της υπόθεσης, το κράτος καλείται να αποδείξει ότι προτίθεται να εργαστεί συστηματικά προκειμένου οι αυτοδικίες να γίνουν στην πραγματικότητα «απόβλητα περασμένων καιρών», όπως τις χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός.

Η παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη δεν αρκεί να είναι μόνιμη, πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Οι πρωτοβουλίες κατά της οπλοκατοχής δεν φτάνει να ανακοινωθούν, πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη – και σε κάθε σπιθαμή της κρητικής γης. Ενα ακόμη στοίχημα που είναι αναγκαίο να κερδηθεί είναι η αντιστροφή των αρνητικών ρεκόρ εγκατάλειψης του σχολείου, τα οποία καταγράφονται στα βουνά του νησιού, αν όντως θέλει η κυβέρνηση να φτάσει ο 21ος αιώνας παντού. Τα πραγματικά δύσκολα αρχίζουν τώρα.