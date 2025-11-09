Η νύχτα προχωράει γρήγορα, πολύ γρήγορα στο Mayfair. Το Λονδίνο άλλωστε είναι μια πόλη που τις περισσότερες ώρες της ημέρας το σκηνικό είναι γεμάτο γκρίζα, μελαγχολικά χρώματα. Είναι οι σταγόνες της βροχής οι οποίες έχουν τον δικό τους, μονότονο τόνο, έτσι όπως πέφτουν στους δρόμους. Αργά το βράδυ, και το ιστορικό, εμβληματικό ξενοδοχείο The Claridges παρουσιάζει μια ασυνήθιστη κίνηση. Μικρά φορτηγά σταματούν στην πύλη της πολυτελούς μονάδας φιλοξενίας, μεταφέροντας μεγάλα κασόνια. Αργότερα φθάνει ένα μεγαλύτερο φορτηγό, το οποίο «κατεβάζει» στο έδαφος ένα τεράστιο δέντρο και πάρα πολλές ογκώδεις γιρλάντες. Στο εσωτερικό του ξενοδοχείου επικρατεί ένας «μικρός χαμός», ενώ οι ένοικοι κοιμούνται στα δωμάτια και στις υπέρλαμπρες σουίτες όπου όλοι ονειρεύονται να είχαν τη δυνατότητα να μείνουν. Το περίφημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Claridges ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα αποκαλυπτήριά του στις 25 Νοεμβρίου. Ενα συνεργείο με πεπειραμένους διακοσμητές και μεταφορείς «μετατρέπει» το εξαιρετικής γοητείας lobby σε έναν ολοφώτεινο χριστουγεννιάτικο χώρο. Στολίδια αστραφτερά πάνω στο δέντρο, γιρλάντες, υπέροχες κούκλες, τα πάντα θυμίζουν ένα ατελείωτο, φαντασμαγορικό παραμύθι. Ο οίκος Burberry, κάτω από τις οδηγίες του νέου creative director Ντάνιελ Λι, έχει αναλάβει αυτή τη φορά τον στολισμό του Christmas tree. Ενα δέντρο – υπερπαραγωγή, που για αρκετά χρόνια τώρα αναλαμβάνουν τα σημαντικότερα brands στον πλανήτη. Στο παρελθόν ήταν ο John Galliano, οι Dolce & Gabbana, ο Karl Lagerfeld, η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, ο Paul Smith, ο Burberry και αρκετοί άλλοι που είχαν επιμεληθεί με επιτυχία τον στολισμό. Το Christmas tree του 2025 ανέλαβε και πάλι ο οίκος Burberry, με νέο creative director αυτή τη φορά. Αν βρεθείτε στο Λονδίνο, αξίζει να περάσετε μια βόλτα από το Claridges. Τα πάντα εκεί είναι μαγικά…

Και στην Αθήνα, όμως, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, όσο πλησιάζουν οι γιορτές, κινούνται σε έντονους ρυθμούς. Η υπερδιάσημη, βραβευμένη με Οσκαρ superstar Κέιτ Μπλάνσετ βρίσκεται πάντως εδώ και δύο εικοσιτετράωρα στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Sweetsick» (δημιουργία της ελληνικής εταιρείας Heritee σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλις Μπιρτς). Η Κέιτ Μπλάνσετ, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός, είναι παγκόσμιο fashion icon και για χρόνια η αγαπημένη μούσα του Τζόρτζο Αρμάνι που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η Κέιτ διαφημίζει με τον ωραιότερο τρόπο τα αρώματά του. Στο Κολωνάκι, εγκαινιάστηκε η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ντόρας Πανιοπούλου «Invisible Structures» στο Agapis Jewellery & Gallery.