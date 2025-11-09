Το 97% των τροφίμων στην Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλή συμμόρφωση ως προς τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό έδειξε η μηνιαία έκθεση ελέγχων Σεπτεμβρίου 2025 της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνολικά ελέγχθηκαν 313 δείγματα (251 στην εσωτερική αγορά και 62 στα σύνορα), με τις δειγματοληψίες να αφορούν τόσο εγχώρια όσο και εισαγόμενα προϊόντα: 58% εγχώρια και 42% εισαγόμενα (έλεγχοι στα σύνορα και στην αγορά). Σημεία δειγματοληψίας στην εσωτερική αγορά ήταν κυρίως σουπερμάρκετ (129) και σημεία διαλογής και μεταποίησης (49), ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε λαϊκές αγορές και αποθήκες παραγωγών.

Οι κατηγορίες όπου εντοπίστηκαν υπερβάσεις ήταν τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, οι πιπεριές, τα λάιμ και τα μάνγκο.