Οι επιστήμονες δεν έχουν πάψει να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση, λένε, εντείνει το πρόβλημα της λειψυδρίας. Εδώ και μήνες ακούγεται στον δημόσιο διάλογο πως η υδροδότηση της Αττικής δέχεται μεγάλη πίεση. Οι εικόνες από τη λίμνη του Μόρνου επιβεβαιώνουν ότι η στάθμη της βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια, ενώ έχουν ξυπνήσει μνήμες από τη δεκαετία του 1990, όταν μετρούσαμε τις μέρες για τις οποίες μας φτάνει το νερό. Κανείς δεν έχει ξεχάσει το σύνθημα «προσέχουμε για να έχουμε».

Η κυβέρνηση, με καθυστέρηση, ανακοίνωσε χθες ένα πλέγμα τόσο άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή για την ύδρευση της πρωτεύουσας και άλλων περιοχών της χώρας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε πως με αυτά θα λυθεί το πρόβλημα για την επόμενη 30ετία. Ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος μίλησε για έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε επτά άξονες.

Η πρόληψη και σ’ αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντική. Μόνο που σήμερα δεν αρκεί να προσέχουμε για να έχουμε. Πρέπει να επενδύσουμε σε δημόσιες υποδομές για να έχουμε. Και πρέπει το κράτος να δουλέψει σε πολλούς διαφορετικούς τομείς ταυτόχρονα, από την ενίσχυση των αποθεμάτων των ταμιευτήρων νερού μέχρι την αξιοποίηση του βρόχινου νερού κι από την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία ευθύνονται για μεγάλες διαρροές, μέχρι τις αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης του νερού. Πρέπει οι χθεσινές ανακοινώσεις να γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή.