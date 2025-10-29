Μετά βαΐων και κλάδων αναμένεται να υποδεχτεί αύριο η Αγκυρα τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς είναι εκείνος που θα ανάψει και τυπικά το πράσινο φως για την αγορά των 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, στη βάση της σχετικής συμφωνίας που υπεγράφη κατά την προχθεσινή επίσκεψη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία.

Η Τουρκία κινείται άμεσα και για την απόκτηση μεταχειρισμένων μαχητικών Eurofighter από το Κατάρ, το Ομάν, σε μια προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος σε σύγκριση με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τις κινήσεις αυτές παρακολουθεί η Αθήνα με προσοχή, αλλά χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς στην περίπτωση των μαχητικών από τις χώρες του Κόλπου οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα πρόκειται στην καλύτερη των περιπτώσεων για έως και 24 μεταχειρισμένα μαχητικά, εκδόσεων Tranche 3 και 3Α, που αν και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τον πύραυλο Meteor, το ραντάρ τους ανήκει στην πρώτη γενιά των ψηφιακών ραντάρ AESA.

Ποιοτικό και τεχνολογικό προβάδισμα

Τα 20 μαχητικά για τα οποία η Τουρκία έκλεισε συμφωνία για την απόκτησή τους από το Λονδίνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής ΒΑΕ, θα είναι έτοιμα μετά το 2030, κάτι που σημαίνει πως ενώ η Αγκυρα θα μπορεί να έχει στην κατοχή της κοντά στο 2035 μαχητικά Eurofighter του Tranche 5 και τον πύραυλο Meteor ή, αν της παραχωρήσει τη θέση της στη γραμμή παραγωγής κάποια άλλη χώρα, του Tranche 4, με πιο σύγχρονη έκδοση του ψηφιακού ραντάρ AESA, η Ελλάδα θα έχει ήδη ενσωματώσει τα πρώτα 20 F-35 και θα προχωρεί πιθανότατα στην απόκτηση επιπλέον στελθ μαχητικών. Σε κάθε περίπτωση, στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ» δήλωσαν πως η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει αποκτήσει ποιοτικό τεχνολογικό προβάδισμα που πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί.

Δεν ανησυχεί η Αθήνα

Η συμφωνία της Αγκυρας για τα 24 + 20 Eurofighter δεν φαίνεται να ανησυχεί την Αθήνα και για έναν πρόσθετο λόγο: η ελληνική πλευρά γνωρίζει καλά πως η απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 θα παραμένει για την Αγκυρα (όσο διατηρεί τους ρωσικούς S-400) ένας εξαιρετικά δύσκολος στόχος, κυρίως λόγω της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας που αυτομάτως καθιστά την έγκριση επιστροφής των Τούρκων στο εν λόγω πρόγραμμα από το Κογκρέσο οριακά αδύνατη. Παράλληλα, το διπλό βέτο Αθήνας – Λευκωσίας, το οποίο μάλιστα ενισχύεται δυνητικά και από το Παρίσι, στο τουρκικό αίτημα για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE θεωρείται βέβαιο και προδιαγεγραμμένο, με την Ελλάδα να μην αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο υπαναχώρησης, όσο εκκρεμεί το casus belli και η Τουρκία αμφισβητεί στο Αιγαίο την κυριαρχία των ελληνικών νησιών.

Ενα πρόγραμμα που πήγαινε για λουκέτο

Παρά τα πανηγυρικά δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο στον απόηχο της επίσκεψης Στάρμερ και ενόψει της έλευσης Μερτς με φόντο την απόκτηση των Eurofighter, στην Ελλάδα κατανοούν πως αυτά προορίζονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση. Για τη Βρετανία και τη Γερμανία η εμβάθυνση της συνεργασίας με την Τουρκία μέσω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας αποτελεί συνθήκη win win, καθώς οι δύο χώρες διασώζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μαχητικών, που πήγαινε για «λουκέτο», όπως και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, την ώρα που η Αγκυρα διασώζει την Πολεμική της Αεροπορία που θα «ξέμενε» από σύγχρονα μαχητικά.

Το ζήτημα της εμβάθυνσης της συνεργασίας Βερολίνου – Αγκυρας είναι βέβαιο ότι θα τεθεί επί τάπητος (έστω και έμμεσα) κατά την επικείμενη συνάντηση Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ στην Αθήνα. Για την οποία ακόμη αναζητείται ο κατάλληλος χρονισμός, έπειτα από την ακύρωση της τελευταίας στιγμής λόγω της πρόσκλησης της Ελλάδας στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τον γερμανό ΥΠΕΞ να έχει, ωστόσο, πραγματοποιήσει κανονικά την περασμένη εβδομάδα επίσκεψη στην Αγκυρα για την προετοιμασία και της αυριανής επίσκεψης Μερτς.