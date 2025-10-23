Ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος που συμμετείχαν σε έρευνα και έλαβαν εμβόλιο mRNA κατά της COVID-19 εντός 100 ημερών από την έναρξη της ανοσοθεραπείας έζησαν σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση με ασθενείς που δεν εμβολιάστηκαν.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature», αφορούσε την ανάλυση ιατρικών φακέλων ασθενών που έπασχαν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 3 και 4 ή μεταστατικό μελάνωμα και έλαβαν θεραπεία από το 2019 έως το 2023 στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «MD Anderson».

Αντίθετα, η λήψη εμβολίων που δεν ήταν mRNA, κατά της πνευμονίας ή της γρίπης, δεν συνδέθηκε με αλλαγές στη διάρκεια ζωής. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν σε ασθενείς που δεν αναμενόταν να έχουν ισχυρή ανοσολογική απόκριση με βάση τη μοριακή σύνθεση των όγκων τους και άλλους παράγοντες.