Εχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Τζιμπρίλ Σισέ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, το… αίμα του όμως παραμένει πράσινο. Ο Γάλλος ουκ ολίγες φορές έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί τα πάντα γύρω από το Τριφύλλι, το δέσιμό του με την ομάδα δεν έχει φύγει ποτέ και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε αποχαιρετήσει και τον Σωτήρη Νίνη που συνυπήρξαν στους Πράσινους, όταν ο τελευταίος ανακοίνωσε πως σταματάει την καριέρα του. Η είδηση της έλευσης του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον γάλλο πρώην σέντερ φορ της ομάδας. Αλλωστε οι δυο τους βρέθηκαν την ίδια περίοδο και για τρία χρόνια στη Λίβερπουλ, τους ενώνουν πολλά και ένα απ’ αυτά είναι φυσικά η κατάκτηση του Champions League του 2005 στο… έπος της Κωνσταντινούπολης απέναντι στη Μίλαν.

Ο Σισέ ζήτησε από τον ισπανό προπονητή να επαναφέρει τους Πράσινους εκεί που τους αξίζει. Και το έκανε γιατί πιστεύει πολύ στις ικανότητες του ισπανού προπονητή και πίστεψε περισσότερο σε αυτές εκείνο το βράδυ του Μαΐου του 2005, στα αποδυτήρια του γηπέδου της Κωνσταντινούπολης, όταν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ μπήκαν με σκυμμένο το κεφάλι για το ημίχρονο περιμένοντας την… κατσάδα του προπονητή τους για το 0-3 που διαμορφωνόταν έως εκείνη την ώρα από τη Μίλαν. Ο Ράφα Μπενίτεθ, όμως, ήξερε πως αν υπάρχει μια ελπίδα για την ομάδα του να γυρίσει τον τελικό, αυτή δεν θα ερχόταν μέσω της έντονης φωνής και της αφόρητης πίεσης. Αλλά μέσω της ηρεμίας. «Επρεπε να ξεχάσουμε ό,τι είχε συμβεί και να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο σαν να ξεκινάει ένα άλλο παιχνίδι», είχε πει ο Σισέ για εκείνον τον τελικό. Και εξήγησε τι ήταν αυτό που τον έκανε να πιστέψει στην ανατροπή, αλλά πάνω απ’ όλα να πιστέψει στον άνθρωπο που είχε απέναντί του: τον Ράφα Μπενίτεθ.

«Στο ημίχρονο ήταν πραγματικά θετικός», είχε πει ο Σισέ για εκείνη τη στιγμή. «Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούσαμε ακόμα να επιστρέψουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ηταν σαν να ήξερε ότι κάτι θα συνέβαινε. Δεν ήταν θυμωμένος ή αγχωμένος. Μιλούσε πολύ ήρεμα, λέγοντάς μας τι να κάνουμε και πώς θα παίζαμε. Εκανε μερικές αλλαγές, μας είπε να τους πιέσουμε και ένιωσε ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί». Από εκείνη τη μέρα και έπειτα ο Σισέ αντιλήφθηκε ότι ο Μπενίτεθ είναι κάτι το ξεχωριστό. Κι ας είχε αρκετά παράπονα από εκείνον, κι ας μην τον έβαλε ποτέ στην κατηγορία του Ζεράρ Ουγιέ.

Ο ισπανός προπονητής, που αναμένεται την Παρασκευή να ανακοινωθεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό, μπορεί από πολλούς να κατηγορείται ως ψυχρός, αλλά ο Σισέ είχε πάντα να λέει για την ανθρώπινη επαφή του όταν κλήθηκε να χειριστεί την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. Και για μια ειλικρινή συζήτηση που είχαν οι δυο τους, η οποία ναι μεν έβαλε τέλος στην καριέρα του Γάλλου στο Ανφιλντ, πλην όμως αυτό έγινε όπως ήθελε ο Σισέ. Με σεβασμό. «Οταν ένας προπονητής σε υπογράφει αλλά τελικά καταφέρνεις να βρεις κάποιον άλλο, ξέρεις ότι αν δεν δώσεις το 100%, και ειδικά με τον τραυματισμό μου, ήταν πιθανό ο Ράφα να φέρει τους δικούς του παίκτες και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για μένα. Δεν ήμουν πραγματικά θυμωμένος. Τον σέβομαι. Πολλοί προπονητές θα μπορούσαν να με είχαν βάλει στον πάγκο ή στο περιθώριο και να με είχαν χρησιμοποιήσει όταν χρειαζόταν και ουσιαστικά να καταστρέψουν την καριέρα μου.

Ηταν ειλικρινής μαζί μου. Μου είπε ότι δεν ήμουν ο τύπος του παίκτη που χρειαζόταν στο σύστημά του και δεν θα συνέχιζε μαζί μου. Μου είπε ότι αν είχα μια καλή ευκαιρία να υπογράψω σε μια άλλη ομάδα, θα έπρεπε να το κάνω. Τον ευχαρίστησα για την ειλικρίνειά του και υπέγραψα στη Μαρσέιγ. Θα έχει πάντα τον σεβασμό μου».

Παπαδημητρίου

Τέλος και επίσημα ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι με μια ανακοίνωση χθες το απόγευμα αποχαιρέτησαν τον επί δυόμισι χρόνια τεχνικό διευθυντή της ομάδας και πλέον στρέφονται σε λύσεις από την ξένη αγορά, έπειτα και από υπόδειξη του Μπαλντίνι. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα για το Ρότερνταμ όπου θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ, σε ένα ματς που η UEFA έχει χαρακτηρίσει υψηλής επικινδυνότητας, με τους έλληνες φιλάθλους να αναμένεται να είναι περισσότεροι από 2.500.

Και επίσης: δικαιώνει τον Παναθηναϊκό και τις διαμαρτυρίες του για πέναλτι πάνω στον Γερεμέγεφ ο Στεφάν Λανουά. Ο αρχιδιαιτητής είπε χθες στην ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής πως ο Ρόουζ έχει κάνει πέναλτι πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού και έπρεπε να είχε παρέμβει το VAR.