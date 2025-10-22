Εκτόξευση παρατηρήθηκε στις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα (ΞΑΕ) τον Αύγουστο, με το μεγαλύτερο μέρος τους να οφείλεται στην ανταλλαγή μετοχών της Metlen Energy & Metals ΑΕ (Χρηματιστήριο Αθηνών) για μετοχές της Metlen Energy & Metals PLC (Χρηματιστήριο Λονδίνου). Συγκεκριμένα, οι καθαρές ροές των ΞΑΕ στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ μόνο τον Αύγουστο, ενώ σε επίπεδο οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος) ξεπέρασαν τα 8,1 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο του 2024, οι καθαρές ροές ΞΑΕ διαμορφώθηκαν σε 301 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο οκτάμηνο της περσινής χρονιάς υπολογίζονταν στα 2,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υπήρξε μεγάλη αύξηση στις επενδύσεις Ελλήνων σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού, με τις καθαρές ροές να φτάνουν τα 3,4 δισ. ευρώ μόνο τον Αύγουστο.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν περιορισμό του ελλείμματος, που όμως διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τον Αύγουστο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα, στα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 314 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά (+250%). Ωστόσο, στο σύνολο του οκταμήνου το ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά 6,6 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 το έλλειμμα είχε ξεπεράσει τα 8,7 δισ. ευρώ.

Σημαντικότερη ήταν βεβαίως η συμβολή του τουρισμού, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 4,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ ξεπέρασαν τα 16,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο οκταμήνου. Οι τουριστικές εισπράξεις του Αυγούστου ήταν κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ (+10,5%) υψηλότερες από αυτές του ίδιου μήνα του 2024, ενώ στο οκτάμηνο σημειώθηκε αύξηση 1,8 δισ. ευρώ (+12%). Σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο, οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 8,1%, ενώ στο οκτάμηνο η ποσοστιαία αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,1%.

Ελλειμμα

Στο ισοζύγιο αγαθών (εισαγωγές – εξαγωγές) καταγράφηκε έλλειμμα 2,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και έλλειμμα 22 δισ. ευρώ στο σύνολο του πρώτου οκταμήνου. Σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών είναι ελαφρώς μικρότερο, κατά 60 και 800 εκατ. ευρώ αντίστοιχα – εν πολλοίς ως αποτέλεσμα της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου, που επηρέασε εισαγωγές και εξαγωγές καυσίμων. Τον Αύγουστο, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 5,5 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο οκταμήνου, οι εξαγωγές πλησίασαν τα 31,1 δισ. ευρώ (από 32,8 δισ. ευρώ το 2024), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα 53,1 δισ. ευρώ.