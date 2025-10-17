Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 24ωρα. Μετά την ανατροπή της υπόθεσης Τετέι – Παντελίδη και της απόκτησής τους από τους Πράσινους, ο Γιάννης Αλαφούζος μοιάζει αποφασισμένος για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και όσον αφορά τα στελέχη της ομάδας. Οπως αναφέραμε και χθες, στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε πρόσληψη νέου προπονητή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι βασικός στόχος του Τριφυλλιού, αλλά να μην είναι και ο μόνος.

Σύμφωνα με σενάριο που κυκλοφόρησε χθες, ο ισπανός πολύπειρος προπονητής, με θητεία εκτός των άλλων σε Ρεάλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, βρέθηκε στην Ελλάδα και είχε συνομιλίες με τον Γιάννη Αλαφούζο. Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός διέψευδαν τα σενάρια για τον Μπενίτεθ, τονίζοντας ότι προπονητής υπάρχει και είναι ο Κόντης, πλην όμως όλες οι πληροφορίες συνηγορούν πως ο Παναθηναϊκός ψάχνεται πολύ έντονα για έναν προπονητή με μεγάλο όνομα και βαρύ βιογραφικό. Με τον Μπενίτεθ έχει βρεθεί σημείο επαφής, αλλά ο Ισπανός δεν είναι ο μόνος στη λίστα. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο όνομα ξένου τεχνικού, με τον οποίο επίσης υπάρχουν επαφές, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει το παραμικρό.

Το ότι ο Παναθηναϊκός συζητά με προπονητή δεν σημαίνει πως θα τον κλείσει άμεσα. Σίγουρα στο ματς με τον Αρη θα είναι ο Χρήστος Κόντης, πιθανότατα και σε αυτό της Πέμπτης με τη Φέγενορντ, με τους Πράσινους να νιώθουν σιγουριά με τον έλληνα τεχνικό και να μη βιάζονται να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα τους. Αρκεί να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή και να μη χρειαστεί να αναζητούν πάλι προπονητή τους επόμενους μήνες. Ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται πως ασχολείται προσωπικά με την υπόθεση του προπονητή, όπως συνέβη και με τις περιπτώσεις των Τετέι και Παντελίδη, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Μπαλντίνι που έχει τον ρόλο συμβούλου, με τον Ιταλό να τάσσεται υπέρ της περίπτωσης Μπενίτεθ.

Ο Παπαδημητρίου

Το ότι ο ίδιος ο Αλαφούζος ασχολείται πλέον με αυτές τις υποθέσεις, είναι ένα δείγμα πως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Γιάννης Παπαδημητρίου, έχει τεθεί στο περιθώριο από τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού. Κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάστασή του. Και σε αυτό το σενάριο πάντως από τον Παναθηναϊκό τόνιζαν χθες πως δεν υπάρχει σκέψη για αντικατάσταση του Παπαδημητρίου, πλην όμως οι κινήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πως υπάρχει πλέον μεγάλη απόσταση και είναι πολύ πιθανό να προκύψει αλλαγή το επόμενο διάστημα.

Και άλλες αλλαγές

Επιπλέον, ο Αλαφούζος δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει και πρόσωπα εντός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να τα αντικαταστήσει με άλλους. Ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, πρώην στέλεχος του Παναθηναϊκού, είναι μια από τις επιλογές του Αλαφούζου για να επιστρέψει και να αναλάβει πόστο, το θέμα του Σοφοκλή Πιλάβιου παραμένει ανοιχτό, ενώ υπάρχει η σκέψη και για μεταγραφή από το… εξωτερικό, τύπου Μπαλντίνι. Γενικά το οργανόγραμμα αναμένεται να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.

Στα αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης είδε όλους τους διεθνείς να βρίσκονται πλέον στη διάθεσή του, αφού ενσωματώθηκαν στην ομάδα και οι Τσέριν, Λαφόν, Ινγκασον και Μπρέγκου, που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές. Οσον αφορά το απουσιολόγιο, οι Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Ντέσερς και Μπόκος υποβλήθηκαν και πάλι σε θεραπεία.