H αποστροφή κινδύνου στις διεθνείς αγορές μετά την εκ νέου αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αλλά και οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας που έχουν υπεραποδώσει στο ράλι ανόδου επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας στο «κόκκινο» και το Χρηματιστήριο της Αθήνας (-1,45%).

Ο φόβος για πιθανή φούσκα των τεχνολογικών μετοχών αποτυπώνεται στην τελευταία έρευνα Οκτωβρίου της Bank of America μεταξύ 166 fund managers θεσμικών χαρτοφυλακίων με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 400 δισ. δολαρίων.

Ενώ οι διαχειριστές είναι θετικοί στο ράλι των μετοχών για πολλούς μήνες, με την αισιοδοξία τους για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας να εμφανίζεται μάλιστα ενισχυμένη, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία δεν βλέπει καμία ύφεση στον ορίζοντα αλλά απλώς μια επιβράδυνση των οικονομιών, για πρώτη φορά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πορεία των αγορών το επόμενο διάστημα δεν είναι οι δασμοί Τραμπ και οι εμπορικοί πόλεμοι, καθώς οι επαγγελματίες των αγορών τοποθετούν με ποσοστό 33% στην πρώτη θέση μια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, μόλις το 5% των ερωτηθέντων θεωρούν ως μεγάλο κίνδυνο μια πιθανή ύφεση ως απόρροια των εμπορικών πολέμων από περίπου 80% που βρισκόταν στην κορύφωσή του τον Απρίλιο.

«Ενα δεύτερο κύμα πληθωρισμού» θεωρείται από το 27% των διαχειριστών ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές, ενώ το σενάριο η Fed να χάσει την ανεξαρτησία της με παράλληλη νέα πτώση του δολαρίου ψηφίζεται από 14% των διαχειριστών ως ο τρίτος μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι «αυξημένες θέσεις» σε μετοχές στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια πάντως βρίσκονται σε υψηλά οκτώ μηνών, ενώ οι θέσεις σε ομόλογα στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, με τα επίπεδα των μετρητών (μόλις στο 3,8% των χαρτοφυλακίων) να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2024.

Συνολικά ένα ρεκόρ 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν πλέον ότι οι παγκόσμιες μετοχές είναι πλέον υπερτιμημένες, με το 54% να θεωρεί «φούσκα» τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η «long» (ανοδική) θέση στον χρυσό αποτελεί την πιο «αγαπημένη» συναλλαγή. Οι παγκόσμιες αγορές νιώθουν υπερβολικά άνετα με κινδύνους όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία, σε συνδυασμό με τα ήδη υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία, αυξάνουν την πιθανότητα μιας «άτακτης» διόρθωσης των αγορών, σημείωσε χθες μεταξύ άλλων το ΔΝΤ.

Με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, από την ειρήνη στη Γάζα ως τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, να επηρεάζουν τις αγορές, η Fidelity International εκτίμησε πως η αύξηση των διακυμάνσεων θυμίζει την περίοδο του 1999 καθώς οι τιμές των μετοχών μπορούν να γίνουν ασταθείς στα τελευταία στάδια μιας ανοδικής αγοράς. Το ίδιο συνέβη και πριν από 25 χρόνια, όταν το τελευταίο έτος της φούσκας των dot.com είδε μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές, με τον χρυσό μάλιστα σήμερα, που οι κεντρικές τράπεζες τον χρησιμοποιούν για να διαφοροποιήσουν τα αποθεματικά τους μακριά από το δολάριο ΗΠΑ και οι επενδυτές ως ασφαλές καταφύγιο, να κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε χθες στα 139,5 δισ. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 318,9 ευρώ, εκ των οποίων τα 63,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Από τις 127 μετοχές που κινήθηκαν οι 35 σημείωσαν άνοδο και οι 81 έκλεισαν πτωτικά. Οι πιέσεις εντάθηκαν κυρίως σε τράπεζες και επιλεγμένα blue chips, με τη μετοχή του ΟΠΑΠ (- 6,98%) να ξεχωρίζει στον απόηχο της συμφωνίας με την Allwyn International AG, αξίας 8,97 δισ. ευρώ. Παρά τη διήμερη «βουτιά», ο Γενικός Δείκτης κινείται ανοδικά (+1,11%) τον Οκτώβριο, ενώ από την αρχή του έτους σημειώνει κέρδη 39,95%.