Για τον κίνδυνο «απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης» της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ προειδοποίησε ο νέος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Μάρτιν Γιέγκερ, επισημαίνοντας ότι «δεχόμαστε ήδη πυρά». Μιλώντας χθες στην Bundestag, ο Γιέγκερ έκανε λόγο για «κίνδυνο επικείμενης κλιμάκωσης» στις σχέσεις με τη Ρωσία. «Δεν πρέπει να καθόμαστε άπραγοι και να υποθέτουμε ότι μια πιθανή ρωσική επίθεση δεν θα έρθει πριν από το 2029 το νωρίτερο. Δεχόμαστε ήδη πυρά σήμερα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «ο εχθρός δεν γνωρίζει ηρεμία ή γαλήνη και τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου γίνονται όλο και πιο θολά», καθώς, όπως είπε, «στην Ευρώπη υπάρχει στην καλύτερη περίπτωση μια παγωμένη ειρήνη, η οποία μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή σε θερμή σύγκρουση». Πρέπει να προετοιμαστούμε για περαιτέρω κλιμάκωση, τόνισε.